Αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 2/10 στους δρόμους της Αττικής, με σοβαρά προβλήματα σε βασικούς άξονες.

Στον Κηφισό, το μεγαλύτερο μποτιλιάρισμα εντοπίζεται στην άνοδο, από Νέα Φιλαδέλφεια έως Αιγάλεω και στο ύψος της Λυκόβρυσης. Αντίστοιχα, στη λεωφόρο Αθηνών, αυξημένη είναι η κίνηση και στα δύο ρεύματα από Χαϊδάρι έως Σκαραμαγκά.

Στο κέντρο της Αθήνας, καθυστερήσεις καταγράφονται στην άνοδο της Βασ. Κωνσταντίνου από Αρδηττού και στη λεωφόρο Συγγρού, από Νέο Κόσμο έως τους Στύλους του Ολυμπίου Διός.

Σοβαρά προβλήματα παρατηρούνται και στη λεωφόρο Καρέα, από τον κόμβο Πρωτόπαππα έως τη λεωφόρο Αλίμου – Κατεχάκη, καθώς και περιμετρικά του λιμανιού του Πειραιά.

Στην Αττική Οδό, παρατηρούνται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10΄-15΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας.