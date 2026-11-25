Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας για ακόμη μια ημέρα. Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα από το Αιγάλεω ως τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η κίνηση είναι αυξημένη και στην Αττική Οδό, όπου σημειώνονται μεγάλες καθυστερήσεις και συγκεκριμένα:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: άνω των 30΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία, 5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

Ζωντανά η κίνηση στη Λεωφόρο Κηφισίας – Ύψος Κολλεγίου:

Στο «κόκκινο» βρίσκονται και άλλοι δρόμοι της Αττικής, όπως η λεωφόρος Κηφισίας από τους Αμπελόκηπους ως το Χαλάνδρι, η λεωφόρος Μεσογείων, κυρίως στο ύψος του Χολαργού, καθώς και η λεωφόρος Αλεξάνδρας.

Οι οδηγοί καλούνται να οπλιστούν με υπομονή, αφού με χαμηλές ταχύτητες κινούνται και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της πρωτεύουσας όπως και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.