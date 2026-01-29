Στο «κόκκινο» βρίσκονται οι κεντρικοί δρόμοι και λεωφόροι της Αθήνας και οι οδηγοί πρέπει να οπλιστούν με υπομονή.

Η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού ξεκινά από τη Λυκόβρυση και συνεχίζεται μέχρι και μετά το Αιγάλεω. Παράλληλα στην άνοδο τα οχήματα κινούνται αργά και σταθερά από τα ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Ιωνία.

Η κακοκαιρία «Kristin» έχει ήδη ξεκινήσει να κάνει την εμφάνιση της. Οι δρόμοι είναι βρεγμένοι και δυσχεραίνουν την κατάσταση.

Δείτε εδώ live την κίνηση στους δρόμους.

Σχεδόν αδιάβατες είναι και η Λεωφόρος Κηφισιάς, η Μεσογείων, η Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα, η άνοδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου, η παραλιακή από Αλίμου μέχρι Φλοίσβο

Ζωντανά η κίνηση στη Λεωφόρο Κηφισίας – Ύψος Κολλεγίου:

Τέλος, στην Αττική Οδό υπάρχουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 25’-30’ από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Πεντέλης και στο ρεύμα προς Ελευσίνα (Περιφ. Υμηττού) 10΄-15΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

Δείτε την ανάρτηση: