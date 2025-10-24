Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Αυξημένη είναι η κίνηση από τις πρώτες πρωινές ώρες στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με τους οδηγούς να χρειάζεται να οπλιστούν με υπομονή. Τα πιο έντονα προβλήματα εντοπίζονται για ακόμη μία φορά, στον Κηφισό και στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας.

Ο Κηφισός βρίσκεται στο επίκεντρο της κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Συγκεκριμένα:

Άνοδος: Από τη λεωφόρο Αθηνών έως και τη Λυκόβρυση η κίνηση παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη.

Κάθοδος: Τμηματικές δυσχέρειες παρατηρούνται από τη Νέα Φιλαδέλφεια έως τα Σεπόλια.

Σοβαρές καθυστερήσεις σημειώνονται και σε άλλες κεντρικές αρτηρίες:

Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας και Αρδηττού παρουσιάζουν αυξημένο φόρτο κυκλοφορίας.

Στη Λεωφόρο Συγγρού, η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη από την οδό Λαγουμιτζή έως τους Στύλους του Ολυμπίου Διός.

Στην Κηφισίας, καθυστερήσεις σημειώνονται τμηματικά στην κάθοδο προς Αθήνα, κυρίως από το Χαλάνδρι.

Στην Αθηνών, προβλήματα εντοπίζονται από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά.

Έντονη συμφόρηση παρατηρείται επίσης από τον κόμβο Ελευθερίου Βενιζέλου έως την Ελλήνων Αξιωματικών, καθώς και στη Λεωφόρο Αλίμου – Κατεχάκη μέχρι την Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου.

Καθυστερήσεις έχουν αναφερθεί και στην Αττική Οδό, όπου η κυκλοφορία είναι αυξημένη ήδη από νωρίς.