Δύσκολη είναι η σημερινή ημέρα, καθώς η εικόνα στους δρόμους δεν είναι καθόλου ενθαρρυντική και οι οδηγοί καλούνται να οπλιστούν με υπομονή.

Το πρωί της Πέμπτης σημειώθηκαν δύο τροχαία ατυχήματα στον Άγιο Στέφανο και στο Κρυονέρι, τα οποία έχουν δημιουργήσει κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Αθηνών – Λαμίας.

Ειδικότερα, δύο φορτηγά συγκρούστηκαν στο ύψος του κόμβου του Αγίου Στεφάνου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

Παράλληλα, στο «κόκκινο» βρίσκεται ο Κηφισός τόσο στην άνοδο, όσο και στην κάθοδο. Απροσπέλαστο είναι το ρεύμα της καθόδου από την Μεταμόρφωση μέχρι και το Αιγάλεω και στην άνοδο από το Αιγάλεω μέχρι και τη Ν. Φιλαδέλφεια.

«Κολλημένη» είναι και η Αττική Οδός από το Ζεφύρι μέχρι την Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και στην έξοδο της Εθνικής Οδού στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Απελπιστικά είναι τα πράγματα και στη Μεσογείων, στην Κατεχάκη, στην Ποσειδώνος και στο λιμάνι του Πειραιά.