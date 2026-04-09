«Στο κόκκινο» είναι σήμερα Μεγάλη Πέμπτη, η κίνηση των οχημάτων στους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου, καθώς κορυφώνεται τόσο η έξοδος των εκδρομέων όσο και οι τελευταίες εξορμήσεις για τα ψώνια των γιορτών στην αγορά.

Χαρακτηριστικό είναι ότι οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό φτάνουν τα 45 λεπτά.

Αναλυτικά, οι καθυστερήσεις που καταγράφονται στην Αττική Οδό αυτή την ώρα, είναι άνω των 45΄από κόμβο Μαραθώνος έως κόμβο Μεταμόρφωσης στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 15΄-20΄από κόμβο Ασπροπύργου έως έξοδο προς Ελευσίνα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση.

Παράλληλα, καθυστερήσεις άνω των 30′ καταγράφονται από Αγ. Παρασκευή έως Μεταμόρφωση στην Περιφερειακή Υμηττού.

— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) April 9, 2026

Σύμφωνα με την Τροχαία, πυκνή κίνηση σημειώνεται αυτή την ώρα στην Αθηνών-Λαμίας, αλλά και στην Αθηνών-Κορίνθου.