Ένα νέο, εξαιρετικά ισχυρό πλωτό μέσο εντάσσεται στις επιχειρησιακές δυνατότητες της Πυροσβεστικής, με το πρώτο από τα δύο νέα ταχύπλοα ανοικτής θαλάσσης να βρίσκεται ήδη στο Λαύριο.

Σε αντίθεση με τα συμβατικά σκάφη που περιορίζονται σε αποστολές εντός λιμένων ή πλησίον των ακτών, το συγκεκριμένο πλοίο κατασκευάστηκε ειδικά για να επιχειρεί στην ανοικτή θάλασσα, ακόμη και κάτω από ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Η απόκτησή του εντάσσεται στο ευρύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ», συνολικού προϋπολογισμού 8.950.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ για δύο σκάφη, με την κατασκευή και παράδοσή τους να έχει αναληφθεί από την ένωση εταιρειών MAINSYS και RAFNAR.

Το σκάφος διαθέτει μήκος άνω των 17 μέτρων, μονή γάστρα τύπου deep V και είναι κατασκευασμένο από ενισχυμένα σύνθετα υλικά, προσφέροντας κορυφαία αντοχή και σταθερότητα σε ταραγμένα νερά.

Η σχεδίασή του επιτρέπει την εκτέλεση αποστολών σε κατάσταση θάλασσας Sea State 5, ενώ η επιβιωσιμότητά του φτάνει έως και το Sea State 6. Όσον αφορά τις επιδόσεις, επιτυγχάνει μέγιστη ταχύτητα τουλάχιστον 32 κόμβων (59 χλμ./ώρα) και συνεχόμενη ταχύτητα 23 κόμβων με πλήρες φορτίο, ενώ η επιχειρησιακή του εμβέλεια αγγίζει τα 300 ναυτικά μίλια σε οικονομική ταχύτητα, επιτρέποντας μακρινές αποστολές μακριά από τη βάση του.

Στο εσωτερικό του προβλέπονται θέσεις για εξαμελές πλήρωμα και δυνατότητα ασφαλούς μεταφοράς επιπλέον έξι ατόμων, όπως ναυαγών ή μελών ειδικών ομάδων, με ειδικό χώρο για φορείο τραυματία και συνολική μεταφορική ικανότητα που αγγίζει τα 25 άτομα.

Για την αντιμετώπιση πυρκαγιών σε πλοία ή λιμενικές εγκαταστάσεις, το σκάφος είναι εξοπλισμένο με εξειδικευμένο δίκτυο πυρόσβεσης που περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο αντλίες, πυροσβεστικές φωλιές, σωλήνες, ακροφύσια και ανεξάρτητο σύστημα επιχειρησιακής διαχείρισης.