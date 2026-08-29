Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτριος Χούπης, παρέστη σήμερα στην εξόδιο ακολουθία του επίτιμου αρχηγού ΓΕΕΘΑ, πτεράρχου Αθανάσιου Τζογάνη, η οποία τελέσθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στο Λαύριο.

Ο πτέραρχος Αθανάσιος Τζογάνης, διετέλεσε αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας από τις 19 Φεβρουαρίου 1996 έως τις 15 Φεβρουαρίου 1999.

Στον εκλιπόντα, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, αποδόθηκαν οι προβλεπόμενες τιμές, ενώ στην εξόδιο ακολουθία παρέστησαν εκπρόσωποι των Γενικών Επιτελείων, εν ενεργεία και εν αποστρατεία αξιωματικοί, καθώς και συγγενείς και οικείοι του εκλιπόντος.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις εκφράζουν στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος τα βαθύτατα συλλυπητήριά τους.