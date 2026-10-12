Τα πρώτα σημάδια της αλλαγής του σκηνικού του καιρού είναι ήδη εδώ, και προμηνύουν μια δύσκολη μετεωρολογικά εβδομάδα που θα μας βάλει, για τα καλά, σε φθινοπωρινό κλίμα.

Όπως ανέφερε στην πρόγνωση καιρού ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου, η Αττική βρίσκεται ανάμεσα στις περιοχές που θα δεχθούν έντονα φαινόμενα.

Από την Τρίτη, μια νέα, εκτεταμένη κακοκαιρία αναμένεται να «πολιορκήσει» τη χώρα, φέρνοντας ένα σερί βροχερών ημερών που θα διαρκέσει για αρκετά εικοσιτετράωρα. Υπαίτιο για αυτή τη ραγδαία επιδείνωση είναι ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο θα αρχίσει να προσεγγίζει την περιοχή μας από τα ξημερώματα της 13ης Οκτωβρίου.

Η απότομη αυτή μεταβολή φέρνει μαζί της ένα δυνατό και κατά τόπους επικίνδυνο κοκτέιλ, με τα κύρια χαρακτηριστικά της να εστιάζονται στα έντονα φαινόμενα, την αισθητή πτώση του υδραργύρου, αλλά και τη σημαντική ενίσχυση των ανέμων στα πελάγη.

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, από τις πρώτες ώρες της Τρίτης 13/10 αναμένονται βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά. Από το πρωί, τα ισχυρά κατά τόπους φαινόμενα, θα επηρεάσουν και την Πελοπόννησο, ενώ από το απόγευμα θα εντοπίζονται κυρίως στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο, στην Κρήτη, στην Εύβοια και στα ανατολικά ηπειρωτικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις προαναφερθείσες περιοχές υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης χαλαζοπτώσεων. Παράλληλα, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στην υπόλοιπη χώρα, μικρότερης όμως έντασης και διάρκειας.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην Κατηγορία 3 (Σημαντική).

Την Τετάρτη 14/10, βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, αναμένονται κυρίως στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά, όμως από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν σημαντική εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σταδιακή πτώση. Οι μέγιστες τιμές της την Τρίτη 13/10, δεν θα ξεπεράσουν τους 22-23 °C στα ηπειρωτικά και τους 25-27 °C στις νησιωτικές περιοχές. Όσον αφορά στις μέγιστες θερμοκρασίες, αναμένεται να φτάσουν τους 20-22 °C. Παράλληλα σταδιακή ενίσχυση θα παρουσιάσουν οι άνεμοι στα πελάγη, φτάνοντας στο Αιγαίο τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ.

Οι καιρικές συνθήκες σε πραγματικό χρόνο:



Oι καιρικές συνθήκες στην Αττική

Στην Αττική τα φαινόμενα αναμένεται να ξεκινήσουν από το μεσημέρι της Τρίτης, με πιθανότητα εκδήλωσης καταιγίδων. Η επιδείνωση θα συνεχιστεί όσο περνούν οι ώρες, με την κακοκαιρία να μετατοπίζεται σταδιακά προς την ανατολική Ελλάδα.

Οι καιρικές συνθήκες στο κέντρο της Αθήνας την Τρίτη και την Τετάρτη

O χάρτης πρόβλεψης καιρού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για την Τρίτη το βράδυ:

To σύστημα «Ποσειδών» του ΕΛΚΕΘΕ όπως προβλέπει τις βροχοπτώσεις στη χώρα το πρωί της Τετάρτης:

Aπό την πλευρά του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς έδωσε στη δημοσιότητα χάρτες με τις βροχοπτώσεις. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του: «Ήδη βρίσκεται σε ισχύ το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ, και συνιστούμε σε όλους να λάβουν σοβαρά υπόψη τόσο τις επίσημες προειδοποιήσεις, όσο και τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας. Από την πλευρά μας, μέσα από το νέο εξειδικευμένο προϊόν FLOODS Greece, επιχειρούμε να προσθέσουμε μια διαφορετική, περισσότερο επιχειρησιακή διάσταση στην πρόγνωση των έντονων βροχοπτώσεων. Δεν εξετάζουμε μόνο πού και πόσο θα βρέξει, αλλά και πώς η προβλεπόμενη βροχόπτωση κατανέμεται στον χρόνο και στον χώρο, ιδιαίτερα στις λεκάνες απορροής. Με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύουμε περιοχές που χρειάζονται αυξημένη προσοχή από υδρολογική άποψη, συμβάλλοντας στην καλύτερη εκτίμηση της πιθανής επιβάρυνσής τους. Η ανάλυση αυτή λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις επίσημες προειδοποιήσεις και δεν τις υποκαθιστά».

Επίσης ανάρτησε βίντεο με τις καιρικές συνθήκες της εβδομάδας:

Τι αναφέρει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

Συστάσεις στους πολίτες απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μεριμνήσουν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της:

«Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) που εκδόθηκε σήμερα Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), επιδείνωση του καιρού προβλέπεται την Τρίτη (13-10-2026) και την Τετάρτη (14-10-2026) με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Παράλληλα προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο από το βράδυ της Τρίτης (13-10-2026).

Πιο συγκεκριμένα,

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Α. Αύριο Τρίτη (13-10-2026)

α) Στα νησιά του Ιονίου (Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ζάκυνθος), τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες έως αργά το απόγευμα.

β) Στη Χαλκιδική από το μεσημέρι έως αργά τη νύχτα.

γ) Στις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας) και την Εύβοια από τις απογευματινές ώρες. Επισημαίνεται ότι στις περιοχές αυτές τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια.

δ) Πρόσκαιρα στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα.

ε) στα Δωδεκάνησα από αργά τη νύχτα.

στ) στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) από τις βραδινές ώρες.

Β. Μεθαύριο Τετάρτη 14-10-2026

α) Στις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας) και την Εύβοια έως αργά το απόγευμα. Επισημαίνεται ότι στις περιοχές αυτές τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια.

β) στα Δωδεκάνησα έως το απόγευμα.

γ) στη δυτική Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) έως αργά τη νύχτα.

2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι, εντάσεως 8 με 9 μποφόρ, θα πνέουν αρχικά στο βόρειο Αιγαίο και βαθμιαία και στο κεντρικό, από το βράδυ της Τρίτης έως αργά το απόγευμα της Τετάρτης.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr, (www.oldportal.emy.gr)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.»

Επιχειρησιακή ετοιμότητα του Πυροσβεστικού Σώματος

Επιπλέον, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, σε εφαρμογή τίθεται το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών, καθώς και των συνοδών τους φαινομένων, ενώ οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των περιοχών που αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα, έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και περαιτέρω κλιμάκωσης, εφόσον απαιτηθεί, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα από έντονα φαινόμενα της εν λόγω κακοκαιρίας.

Συνοπτικά οι περιοχές που αναμένονται έντονα φαινόμενα τα επόμενα 24ωρα σύμφωνα με το ForecastWeatherGreece:

Ισχυρά καιρικά φαινόμενα με βροχές και καταιγίδες που θα έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια αναμένονται σε:

-Σποράδες

-Χαλκιδική

-Ανατολική Θεσσαλία

-Εύβοια

-Ιόνιο

-Δυτική Πελοπόννησο

Κατά περιόδους ισχυρές βροχές αναμένονται σε:

-Πελοπόννησο

-Κρήτη

-Ανατολικό Αιγαίο / δυτικές Κυκλάδες

-Υπόλοιπη Θεσσαλία

-Στερεά Ελλάδα

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται επίσης βροχές κατά τόπους και κατά περιόδους.

Αττική: Αρχικά νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα ξεκινήσουν βροχές από το απόγευμα της Τρίτης. Το βράδυ πιθανώς να εκδηλωθεί καταιγίδα, κυρίως στη νότια Αττική.

Θεσσαλονίκη: Βροχές κατά περιόδους.