Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου στις 12.00 το μεσημέρι, η αντιπροσωπείας της Συντονιστικής Επιτροπής των αγροτών Κρήτης,

θα συναντηθεί με τον υπουργό Οικονομικών και αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. συνοδευόμενα από τον περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη και το δήμαρχο Ανωγείων Σωκράτη Κεφαλογιάννη.

Ένα βήμα πριν από την έναρξη των κινητοποιήσεων, την ερχόμενη Δευτέρα (8/12) η συντονιστική Επιτροπή μεταβαίνει στο Μέγαρο Μαξίμου, προκειμένου να εξηγήσει στον υπουργό την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στον κλάδο, με τις «ψαλιδισμένες» επιδοτήσεις, το υψηλό κόστος παραγωγής και τις χαμηλές τιμές των προϊόντων, συνθήκες που φέρνουν τόσο την αγροτική παραγωγή όσο και την κτηνοτροφία σε ασφυκτικό αδιέξοδο.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι αγρότες πρόκειται να εκθέσουν στον κ. Χατζηδάκη τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα στο σύνολό τους προτείνοντας και κάποιες λύσεις, αλλά επίσης θα του μιλήσουν για τα οικονομικά αδιέξοδα, με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι.

Στο μεταξύ, ο τρέχων σχεδιασμός για τις κινητοποιήσεις που αναμένονται να ξεκινήσουν τη Δευτέρα (8/12) , περιλαμβάνει αποκλεισμό των λιμανιών και των αεροδρομίων όλης της Κρήτης.