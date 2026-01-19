Ξεκινά, στη 01.00 το μεσημέρι της Δευτέρας 19/01, μετά από 50 ημέρες στα μπλόκα των κινητοποιήσεων, η συνάντηση εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η συνάντηση θα γίνει με την συμμετοχή 25μελούς κλιμακίου των αγροτών, με 6 παρατηρητές. Στην ομάδα του πρωτογενούς τομέα οι 15 που προσέρχονται είναι αγρότες και οι υπόλοιποι δέκα κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς. Παράλληλα, πλήθος εκπροσώπων από τα περίπου 60 μπλόκα έχει συγκεντρωθεί έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, περιμένοντας τα νέα από την συνάντηση για να τα μεταφέρει στις γενικές συνελεύσεις των επί μέρους μπλόκων που θα συνεδριάσουν αύριο.

Στο τραπέζι της συνάντησης με τον πρωθυπουργό τίθενται τα 14 αιτήματα των αγροτών που είχαν σταλεί ήδη στο Μέγαρο Μαξίμου, με έμφαση στη συμφωνία Mercosur, στο φθηνότερο ρεύμα και πετρέλαιο, στις αποζημιώσεις ΕΛΓΑ για όλες τις νόσους, αλλά και τους φυσικούς κινδύνους, καθώς και την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος. Επίσης θα ζητηθεί να παύσουν οι διώξεις και οι δικογραφίες για τις πρόσφατες κινητοποιήσεις.

Ανάμεσα στους συγκεντρωμένους είναι και ο εκπρόσωπος του Μπλόκου των Μαλγάρων Κώστας Ανεστίδης, για την συμμετοχή του οποίου τέθηκε βέτο από το Μέγαρο Μαξίμου και ο ίδιος δήλωσε πως θα βρεθεί εκεί μόνο για να συμπαρασταθεί στην αντιπροσωπεία.

Δείτε βίντεο της δημόσιας τηλεόρασης από την άφιξη των αγροτών: