Σε μια αποτίμηση των ζημιών που προκάλεσε η πυρκαγιά της Κερατέας, στην περιοχή της Λαυρεωτικής, προέβη το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με βάση τη δορυφορική λήψη που έγινε από την Υπηρεσία Copernicus το Σάββατο, 9 Αυγούστου και ώρα 12:19.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η πληγείσα περιοχή ανέρχεται σε 15.808 στρέμματα, εκ των οποίων 11.267 στρέμματα ήταν χορτολιβαδικές και θαμνώδεις εκτάσεις, 2.519 στρέμματα ήταν ετερογενείς/γεωργικές εκτάσεις, 811 στρέμματα προορίζονταν για άλλες χρήσεις, 643 στρέμματα ήταν βοσκότοποι, 440 στρέμματα θεωρούνταν ανοικτοί χώροι με ελάχιστη βλάστηση και 127 στρέμματα ήταν καλλιέργειες.

Όπως προκύπτει από τον ίδιο τον χάρτη και την εξέλιξη της πυρκαγιάς, η πυροσβεστική λειτούργησε με στρατηγικό σχέδιο, ώστε να αποτραπεί η επέκταση της φωτιάς σε δασική έκταση. Τελικά, ως φαίνεται, οι πυροσβέστες τα κατάφεραν.

Από τη φωτιά κάηκαν μηδενικά στρέμματα δασικών εκτάσεων, που στον ευρύτερο χώρο υπολογίζονται συνολικά σε 25.760 στρέμματα.

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι καταβλήθηκε μεγάλη προσπάθεια, παράλληλα με την προστασία των οικισμών, να προφυλαχθεί και ο Εθνικός Δρυμός Σουνίου, με αποτέλεσμα να μην υπάρξουν καμένες δασικές εκτάσεις.

Το βασικότερο, όμως, είναι το εξής: ότι παρά τα δεκαήμερα θυελλωδών ανέμων, τα οποία είχαμε τους δύο τελευταίους μήνες, εν τέλει το σύνολο των εκτάσεων που έχει καεί το 2025 μέχρι σήμερα παραμένει στα περί 210.000 στρέμματα (δεν έχουν ενσωματωθεί ακόμα οι νεότερες μετρήσεις), που είναι ο μέσος όρος της 20ετίας.

Με βάση τα στοιχεία της Υπηρεσίας Copernicus, το μόνο βέβαιο είναι πως η Πυροσβεστική Υπηρεσία, αλλά και το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, πιστώνονται μια πραγματική επιτυχία όσον αφορά την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης πυρκαγιάς. Η επιτυχία αυτή αφορά το σύνολο της φυσικής και πολιτικής ηγεσίας.

Επιπλέον σχετικές μετρήσεις της Υπηρεσίας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι εβδομαδιαίες μετρήσεις της Copernicus, που αφορούν ολόκληρη την Ευρώπη – όχι μόνο την Ελλάδα -, όσον αφορά τις φωτιές που έχουν ξεσπάσει φέτος. Στον πίνακα που ακολουθεί, μπορείτε να παρατηρήσετε ότι η χειρότερη μέρα ήταν η 29η Ιουλίου 2025, όταν και κάηκαν συνολικά 76.735 στρέμματα γης, ένα νούμερο αρκετά υψηλότερο από τον μέσο όρο των τελευταίων 20 ετών για τη μέρα αυτή:

Αναμενόμενα, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα χτύπησαν «κόκκινο» την 29η Ιουλίου, όμως οι περισσότερες πυρκαγιές (εστίες), καταγράφηκαν στις 11 Μαρτίου (337). Η δεύτερη χειρότερη μέρα ήταν η 29/7 (133).