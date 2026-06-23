Αρχιμανδρίτης κακοποίησε σεξουαλικά τέσσερις γυναίκες και η υπόθεση έχει πάρει τον «δρόμο» της Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, οι οποίες έχουν πάρει πλέον την επίσημη μορφή μήνυσης, τα θύματα κάνουν λόγο για σεξουαλική κακοποίηση, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και για χειραγώγηση.

Τα περιστατικά σεξουαλικής βίας ξεκίνησαν να εκτυλίσσονται από το 2018 μέχρι και πέρυσι, το 2025 στην περιοχή του Κερατσινίου. Ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι κάποιες από τις γυναίκες που έπεσαν θύματα του Αρχιμανδρίτη ήταν ακόμη ανήλικές όταν ήρθαν σε πρώτες επαφές μαζί του.

Τα θύματα υποστηρίζουν πως ο άνδρας εκμεταλλευόταν την θέση και το κύρος που του παρείχε ο εκκλησιαστικός του ρόλος, με σκοπό να αναπτύσσει σχέσεις με νεαρά άτομα και προκειμένου να τον εμπιστεύονται οι οικογένειές τους.

Ο Αρχιμανδρίτης προσέγγιζε τα κορίτσια συχνά με αφορμή θρησκευτικές δραστηριότητες, όπως εξομολογήσεις ή ευλογίες και έπειτα τα χειραγωγούσε. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις καταγγελίες που έγιναν, ακολουθούσαν συμπεριφορές ανάρμοστες και πιεστικές, οι οποίες εξελίσσονταν σε εφιάλτη για τα θύματα.

Πέρα από την σεξουαλική πίεση, οι γυναίκες αυτές καταγγέλλουν ότι δεχόντουσαν και ψυχολογικό εκβιασμό, χωρίς να έχουν την δυνατότητα να αντιδράσουν.

Η ανακοίνωση της Ιεράς Μητρόπολης Νίκαιας

Με ανακοίνωσή της, η Ιερά Μητρόπολη Νίκαιας, τόνισε ότι μόλις ενημερώθηκε για τις καταγγελίες προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες.

Όπως, αναφέρει στην ανακοίνωσή της, ενεργοποιήθηκαν οι εκκλησιαστικές πειθαρχικές διαδικασίες, οι οποίες προβλέπονται από τον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος και τη νομοθεσία περί εκκλησιαστικών δικαστηρίων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Ιερά Μητρόπολη Νικαίας, αμέσως μόλις περιήλθε σε γνώση της η καταγγελλόμενη υπόθεση, επιλήφθηκε ταχύτατα της υποθέσεως και κινήθηκαν άμεσα και καθηκόντως όλες οι προβλεπόμενες στο νόμο εκκλησιαστικές πειθαρχικές διαδικασίες (Ν. 5383/1932 «Περί των Εκκλησιαστικών Δικαστηρίων και της προ αυτών διαδικασίας» [ΦΕΚ Α’ 110]), οι οποίες είναι απολύτως διαφανείς, αυστηρές και τυπικές.

Επί της υποθέσεως έχουν ήδη αποφανθεί τα αρμόδια εκκλησιαστικά όργανα, η δε απόφαση δεν μπορεί να τύχει δημοσιότητας λόγω ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνουμε ότι στην εν λόγω υπόθεση, εκ μέρους της Ιεράς Μητροπόλεως, έχουν τηρηθεί απαρεγκλίτως όλες οι νόμιμες και προβλεπόμενες στο νόμο διαδικασίες».

Παράλληλα, η Μητρόπολη δήλωσε ότι θα συνεργαστεί πλήρως με τις αστυνομικές Αρχές προκειμένου να διαλευκανθεί η υπόθεση.

Το περιβάλλον του Αρχιμανδρίτη επιμένει πως δεν ισχύει τίποτα

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον δικηγόρο του πρώην Αρχιμανδρίτη όσο και το στενό του περιβάλλον, οι καταγγελίες σε βάρος του κληρικού δεν αντιστοιχούν στα πραγματικά περιστατικά. Παράλληλα, τονίζεται ότι ο καταγγελλόμενος, που σήμερα είναι υπέργηρος, πάσχει από σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα υγείας καθώς και άνοια.

Αφότου οι καταγγελίες πήραν την μορφή μήνυσης, η υπόθεση πήρε τον «δρόμο» της Δικαιοσύνης και εισέρχεται πλέον στη φάση της προκαταρκτικής διερεύνησης από τις εισαγγελικές και ανακριτικές Αρχές. Αναμένεται να αξιολογηθούν οι καταθέσεις των θυμάτων, αλλά καταθέσεις τρίτων προσώπων που ενδεχομένως να γνώριζαν για τα περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης από τον αρχιμανδρίτη.

Σύμφωνα με νομικούς, οι έρευνα υποθέσεων που αφορούν αδικήματα προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας είναι συνήθως περίπλοκή και σύνθετη.

Η συγκεκριμένη υπόθεση είναι μια από τις πολλές που έχουν απασχολήσει τα τελευταία χρόνια την κοινή γνώμη και αφορά κακοποιητές σε θέση εξουσίας, ενώ πολλές φορές με τα θύματά του αναπτύσσουν σχέσεις εμπιστοσύνης πριν διαπράξουν κάποιο αδίκημα.