Την πεποίθηση ότι πίσω από τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα κρύβονται περισσότερα πρόσωπα, ακόμη και από το στενό οικογενειακό περιβάλλον των θυμάτων, εκφράζει η Αμαλία Τομαρά, ανιψιά του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, το έγκλημα είχε ξεκάθαρο οικονομικό κίνητρο και δεν οργανώθηκε πρόσφατα, αλλά αποτελούσε σχέδιο που «ωρίμαζε» εδώ και δύο, με τρία χρόνια.

Η ίδια υποστηρίζει ότι ο βασικός κατηγορούμενος της υπόθεσης «ήθελε τα χρήματα άμεσα», επισημαίνοντας πως έχει ήδη εκποιήσει μεγάλο μέρος της περιουσίας που κληρονόμησε από τον πατέρα του σε ιδιαίτερα χαμηλό τίμημα. Παράλληλα, καταγγέλλει ότι στο παρελθόν ο ξάδελφός της είχε επιχειρήσει να στρέψει υποψίες για προηγούμενες επιθέσεις εναντίον του θείου τους στον ανήλικο γιο της, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να αποκλειστεί η ίδια από την τελευταία διαθήκη. Μετά από την κατάθεσή της όπως δηλώνει, έχει δεχθεί απειλές.

Οι καταγγελίες της ανιψιάς του Κώστα Τομαρά, έρχονται να προστεθούν σε νέα δεδομένα που σύμφωνα με τις Αρχές, «ανατρέπουν» την αρχική εικόνα της υπόθεσης. Πλέον εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο διευρυμένης συμμετοχής και άλλων προσώπων πέραν όσων έχουν ήδη προφυλακιστεί, ακόμη και από το οικογενειακό περιβάλλον των θυμάτων.

Καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις, φέρεται να έπαιξε η κίνηση του 33χρονου ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, να επιχειρήσει την πώληση τριών ακινήτων που είχε κληρονομήσει από τον πατέρα του. Πρόκειται για ένα σπίτι, ένα κτήμα μεγάλης αξίας και ένα μικρότερο αγροτεμάχιο, τα οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, επιχειρήθηκε να εκποιηθούν μετά τις δολοφονίες της 5ης Οκτωβρίου.

Παράλληλα, υπήρχαν ενδείξεις ότι ο ίδιος είχε έρθει σε επαφή με Συμβολαιογράφο, για τη μεταβίβαση και άλλων περιουσιακών στοιχείων του θύματος. Οι κινήσεις αυτές ενίσχυσαν τον φόβο ενδεχόμενης διαφυγής στο εξωτερικό και οδήγησαν τις Αρχές στην άμεση έκδοση ενταλμάτων σύλληψης.

Η δικογραφία ενισχύεται από βιντεοληπτικό υλικό που καταγράφει τις κινήσεις του 33χρονου, καθώς και από στοιχεία που αφορούν τη διαδρομή και τη συμπεριφορά των δύο 22χρονων, που φέρονται ως φυσικοί αυτουργοί. Οι έρευνες έχουν επεκταθεί σε περίπου 3.000 κάμερες ασφαλείας, ενώ αναμένονται ακόμη δύο εντάλματα για την ολοκλήρωση της ανακριτικής διαδικασίας.

Ήδη προφυλακισμένοι είναι οι δύο 22χρονοι, με τον έναν να εξετάζεται πλέον ως ο άνθρωπος που πυροβόλησε και σκότωσε τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον 62χρονο επιστάτη. Στη φυλακή βρίσκονται επίσης ο 33χρονος ανιψιός του θύματος, ένας φίλος του επιχειρηματίας και ο εργοδότης ενός εκ των 22χρονων, καθώς και ένας 30χρονος που φέρεται να είχε ρόλο συνεργού και ερευνάται αν καθοδηγούσε τον δράστη μέσω τηλεφωνικών επικοινωνιών.

Η έρευνα συνεχίζεται σε βάθος, με τις Αρχές να επιχειρούν να φωτίσουν κάθε πτυχή της υπόθεσης, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο νέων αποκαλύψεων, που ενδέχεται να διευρύνουν περαιτέρω τον κύκλο των εμπλεκομένων.