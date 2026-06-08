Χρηματικά ποσά από πρόσωπα με τα οποία είχε επαφές φέρεται να είχε πάρει ο Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία και πιθανότατα θα τα χρησιμοποιούσε για τις ανάγκες του εγχειρήματος που ετοίμαζε.

Από τα στοιχεία που έχουν συλλέξει, μέχρι αυτή την ώρα, οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής, ένα ποσό περίπου 2 χιλιάδων ευρώ έχει σταλεί στον 37χρονο από έναν συμπατριώτη του ο οποίος συνελήφθη πριν από λίγο καιρό στην Κύπρο και κατηγορείται ότι είναι μέλος της Χαμάς.

Παράλληλα, φέρεται να έχει πει ότι για να κάμψουν την αντίστασή του, καθώς εκείνος δεν ήταν σύμφωνος με τέτοιου είδους ενέργειες, απειλούσαν την οικογένειά του, ενώ σε συνομιλίες που είχε με τους Αστυνομικούς φέρεται να υποστήριξε ότι του είχαν δώσει και ένα δεύτερο χρηματικό ποσό, ύψους 10 χιλιάδων ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση, για τις ελληνικές Αρχές είναι πολύ σημαντικό να εντοπιστούν οι επαφές του 37χρονου ηλεκτρολόγου καθώς ήταν ένα πρόσωπο που όσο καιρό ήταν στην Ελλάδα, ήταν «κάτω από τα ραντάρ» και δεν μπορούν να γνωρίζουν με ποιον είχε σχέσεις.

Αυτό είναι και ένα κομβικό σημείο του προφίλ του 37χρονου, καθώς, ακόμα και αν ο ίδιος εμφανίζεται αρνητικός σε εξτρεμιστικές ενέργειες, κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος αν και οι επαφές του, θα είχαν την ίδια αντίδραση.

Είναι άλλωστε και η αιτία της ανησυχίας των ελληνικών Αρχών που δεν μπορούν να αποκλείσουν το ενδεχόμενο να προετοίμαζε κάποιο χτύπημα σε ελληνικό έδαφος.

Ακόμη, στο «μικροσκόπιο» των εγκληματολογικών εργαστηρίων έχουν μπει όλα τα ψηφιακά ευρήματα τα οποία εντοπίστηκαν στο διαμέρισμά του στην Αθήνα, στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου, καθώς τα στελέχη του Αντιτρομοκρατικού Επιτελείου θέλουν να ψάξουν τυχόν μηνύματα που έχει ανταλλάξει με συμπατριώτες του είτε στην Κύπρο, είτε στη Γερμανία όπου φαίνεται να υπάρχει «δίαυλος» επικοινωνίας.

Το σίγουρο είναι ότι η απολογία του την Πέμπτη αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

Το σχέδιο της επίθεσης στο ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο Crown Iris

Ο συλληφθείς, σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται πως είχε σκοπό να ετοιμάσει εκρηκτικά για να χτυπήσει κρουαζιερόπλοιο, ισραηλινών συμφερόντων.

Στόχος, λοιπόν, της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, ήταν το Crown Iris, το οποίο αναμένεται να φτάσει στην Κρήτη, την ερχόμενη Τρίτη 9 Ιουνίου.

Το χρονικό της σύλληψης

Στη σύλληψη ενός 37χρονου παλαιστινιακής καταγωγής προχώρησαν το περασμένο Σάββατο στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης στελέχη της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας, στο πλαίσιο έρευνας για τρομοκρατική δραστηριότητα και πιθανές διασυνδέσεις με πρόσωπα που έχουν απασχολήσει πρόσφατα τις κυπριακές Αρχές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των ελληνικών Αρχών, ο 37χρονος κατηγορείται για ένταξη ως μέλος στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, καθώς και για εκπαίδευση και ταξίδια με σκοπό την υποστήριξη τρομοκρατικών ενεργειών.

Η επιχείρηση «Odin» οργανώθηκε ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών και συντονισμό μεταξύ της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, ενώ στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η δραστηριότητα του συλληφθέντος και οι επαφές που φέρεται να διατηρούσε με πρόσωπα, τα οποία συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο για υποθέσεις που σχετίζονται με την τρομοκρατική δράση της Χαμάς στην Ιερουσαλήμ (σ.σ. βομβιστικές επιθέσεις).

Οι έρευνες για το εύρος των δραστηριοτήτων του και τυχόν συνεργασίες ή διασυνδέσεις του εντός και εκτός Ελλάδας, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.