Σε θρίλερ εξελίσσεται η έρευνα των Αρχών για τον θάνατο του 34χρονου αστυνομικού στον Άγιο Δημήτριο. Η ΕΛ.ΑΣ προσπαθεί να «χαρτογραφήσει» τις συνήθειες του άνδρα ενώ παράλληλα αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεών του.

Υπενθυμίζουμε πως ο αστυνομικός βρέθηκε νεκρός στη θέση του οδηγού του κλειδωμένου (από μέσα) υπηρεσιακού οχήματος. Στα πόδια του εντοπίστηκε ένα μπουκάλι αλκοόλ, από το οποίο έλειπε το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου.

Η πρώτη μακροσκοπική εξέταση από τον ιατροδικαστή που έσπευσε στο σημείο, τοποθετεί τον θάνατο περίπου 10 έως 12 ώρες πριν από τον εντοπισμό της σορού (το μεσημέρι της Δευτέρας 10 Αυγούστου). Ως πιθανότερη αιτία θανάτου προκρίνεται το βαρύ πνευμονικό οίδημα, καθώς διαπιστώθηκαν ενδείξεις υποξίας και πνευμονικής εμβολής.

Το υπηρεσιακό του όχημα με τα φιμέ τζάμια έχει ερευνηθεί εξονυχιστικά, καθώς οι Αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν αν υπήρχε κάποιο πρόσωπο μαζί με τον 34χρονο, πριν εκείνος χάσει τη ζωή του. Σημειώνεται πως ο 34χρονος έφερε εκδορές στον λαιμό και μελανιές στα χέρια.

Ο αστυνομικός και η σύντροφος του διένυαν μια περίοδο έντασης

Η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνα και στο σπίτι του αστυνομικού στον Νέο Κόσμο, στο οποίο συζούσε με τη σύντροφό του. Ωστόσο δεν εντοπίστηκε κάτι που να είχε προβληματίσει τόσο πολύ τον 34χρονο που υπηρετούσε στην Υποδιεύθυνση Περιπολιών Αθηνών.

Η 38χρονη σύντροφός του, η οποία σήμερα, Τετάρτη 12 Αυγούστου είπε το «τελευταίο αντίο» στον άτυχο άνδρα, δεν έχει καταθέσει ακόμη επίσημα. Όμως, φέρεται να ομολόγησε στις Αρχές ότι το τελευταίο διάστημα, είχαν εντάσεις μεταξύ τους.

Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεών του περιμένουν στην Υποδιεύθυνση Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, ώστε να διαπιστώσουν αν ο ερασιτέχνης τερματοφύλακας με παρουσία σε αρκετές ομάδες, είχε κάνει και χρήση ουσιών που σε συνδυασμό με το αλκοόλ που εντοπίστηκε στο αυτοκίνητο θα μπορούσε να προκαλέσει το πνευμονικό οίδημα.

Το χρονικό της εξαφάνισης και ο εντοπισμός του νεκρού αστυνομικού στον Άγιο Δημήτριο

Όλα ξεκίνησαν όταν η 38χρονη σύντροφός του, επίσης αστυνομικός με την οποία συζούσαν στον Νέο Κόσμο, δήλωσε την εξαφάνισή του στο Α.Τ. Ακροπόλεως, καθώς ο 34χρονος δεν είχε δώσει σημεία ζωής ούτε είχε εμφανιστεί στην υπηρεσία του.

Το κινητό του τηλέφωνο, το οποίο παρέμενε ενεργό, οδήγησε τους συναδέλφους του στη συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένης, στον Άγιο Δημήτριο.

Η εικόνα που αντίκρισαν οι Αρχές χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα αινιγματική, με τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης εξιχνίασης και εγκλημάτων Αθηνών να εξετάζουν με προσοχή όλα τα ενδεχόμενα. Ο αστυνομικός εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο κλειδωμένο υπηρεσιακό του όχημα, στη θέση του οδηγού, με ένα μπουκάλι τζιν στα πόδια του.

Οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου του 34χρονου βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.