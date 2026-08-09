Στο πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια του 4χρονου αγοριού που πνίγηκε σε πισίνα beach bar στην Πάρο. Οι έρευνες των Αρχών έχουν επικεντρωθεί στις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία, και κατέληξε το παιδί στο νερό.

Στο μικροσκόπιο επίσης βρίσκονται τα μέτρα ασφαλείας που είχαν ληφθεί στον χώρο.

Για τον πνιγμό του μικρού αγοριού αρχικά συνελήφθησαν οι γονείς του, οι οποίοι στην συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι με εισαγγελική εντολή. Χειροπέδες πέρασαν οι Αρχές και στον ιδιοκτήτη του beach bar.

Σημειώνεται, ωστόσο, πως και για τις δύο περιπτώσεις έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 59χρονος ιδιοκτήτης είναι παράλληλα και δηλωμένος ως ναυαγοσώστης στον χώρο, και σύντομα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.

Το χρονικό της τραγωδίας

Την ώρα του περιστατικού, οι γονείς του 4χρονου φέρεται να βρίσκονταν στη θάλασσα και το μικρό αγόρι να είχε απομακρυνθεί από αυτούς. Δηλαδή δεν υπήρχε οπτική επαφή με το παιδί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τετράχρονος βρέθηκε μέσα στη πισίνα που είχε το beach bar, η οποία σε ένα τμήμα της έχει μεγάλο βάθος. Δύο κοπέλες ήταν εκείνες που αντιλήφθηκαν τι συμβαίνει και έσπευσαν να καλέσουν βοήθεια. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι εργαζόμενοι του μαγαζιού, με τον μπάρμαν να βουτάει στην πισίνα για να βγάλει τον 4χρονο.

Στο σημείο επιχειρήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Πάρου, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των διασωστών, το παιδί κατέληξε.

Στο επίκεντρο των ερευνών τα μέτρα ασφαλείας

Στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκονται οι συνθήκες λειτουργίας του μαγαζιού, καθώς και το αν τηρούνταν τα μέτρα ασφαλείας.

Οι άνδρες της αστυνομίας εξετάζουν την εποπτεία που υπήρχε στον χώρο κατά τη διάρκεια της τραγωδίας και αναζητούν οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, το οποίο θα μπορούσε να συμβάλει στην ανασύνθεση των γεγονότων.

Κλειστό το beach bar

Σήμερα, Κυριακή 9 Αυγούστου, κλειστό θα παραμείνει το beach bar, στο οποίο έχασε τη ζωή του το μικρό αγόρι από πνιγμό στην πισίνα.

Σε ανακοίνωση που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το beach bar, γράφει πως «συνέβη ένα θλιβερό γεγονός που στάθηκε μοιραίο, γιατί στοίχισε τη ζωή ενός μικρού παιδιού».

Η επιχείρηση εκφράζει «βαθιά και ειλικρινή συλλυπητήρια στους γονείς και τους συγγενείς» και προσθέτει ότι στις 9 Αυγούστου το beach bar θα παραμείνει κλειστό «ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του μικρού αγοριού».