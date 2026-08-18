Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται τα τελευταία της λεπτά της πτήσης του ελικοπτέρου που συνετρίβη στη Σίφνο και έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι.

Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στο ελικοδρόμιο, στην περιοχή Θόλος, μόλις λίγα μέτρα από την προβλεπόμενη προσγείωσή του. Από τη πτώση προκλήθηκε ισχυρή έκρηξη και το ελικόπτερο τυλίχθηκε στις φλόγες, με την Πυροσβεστική να σπεύδει να σβήσει τη φωτιά.

Τα θύματα της τραγωδίας ήταν ο 55χρονος χειριστής του ελικοπτέρου και ένα νίοπαντρο ζευγάρι Βρετανών, που είχε ναυλώσει το ελικόπτερο για να επισκεφτεί το νησί και να περάσει εκεί το γαμήλιο ταξίδι του.

Βίντεο από τα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης του ελικοπτέρου:

Τα κρίσιμα τελευταία λεπτά πριν την πτώση

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται το βίντεο ντοκουμέντο, που έχουν στα «χέρια» τους οι Αρχές. Στο βιντεοληπτικό υλικό καταγράφεται το ελικόπτερο να μην κινείται ομαλά, εν αντιθέσει να περιστρέφεται και σταδιακά να χάνει ύψος.

Μετά από λίγα δευτερόλεπτα ακολουθεί η πτώση κοντά στο ελικοδρόμιο και έπειτα η έκρηξη. Οι αρμόδιες Αρχές προσπαθούν να ανασυνθέσουν με ακρίβεια την πορεία της πτήσης για να διαπιστώσουν τι συνέβη στα κρίσιμα τελευταία λεπτά. Τα ακριβή αίτια της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα.

Βίντεο από τη στιγμή που το ελικόπτερο τυλίχθηκε στις φλόγες μετά τη συντριβή του:

Σημειώνεται πως το ελικόπτερο είχε ξεκινήσει την πτήση του από την περιοχή του Μαρκόπουλου και ο χειριστής είχε ενημερώσει την αρμόδια υπηρεσία ότι ήταν έτοιμος για προσγείωση. Για λίγα δευτερόλεπτα ακολούθησε σιγή ασυρμάτου και στη συνέχεια το ελικόπτερο συνετρίβη.

Κάτοικοι του νησιού που μένουν κοντά στο ελικοδρόμιο έκαναν λόγο για έναν ασυνήθιστο και εκκωφαντικό θόρυβο, όταν το ελικόπτερο έπεσε.

Το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης

Οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπήρξε κάποια μηχανική βλάβη ή το δυστύχημα προκλήθηκε λόγω ανθρώπινου λάθους. Δεν μπορεί, δηλαδή, να αποκλειστεί η μηχανική βλάβη, όμως η απάντηση αναμένεται να δοθεί από την έρευνα του αρμόδιου φορέα διερεύνησης αεροπορικών ατυχημάτων ((ΕΟΔΑΣΑΑΜ).

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στη Σίφνο θα συνυπολογιστούν στην έρευνα. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, στις 18:17 που ενημερώθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία για το συμβάν, δεν είχε ισχυρούς ανέμους στο νησί και οι καιρικές συνθήκες χαρακτηρίζονταν καλές.

Ο χειριστής ήταν έμπειρος

Ο 55χρονος χειριστής που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα περιγράφεται από τους συνεργάτες του ως έμπειρος με χιλιάδες ώρες πτήσης στο βιογραφικό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο παρελθόν είχε υπηρετήσει και στις Ένοπλες Δυνάμεις, ενώ μετά την αποστρατεία του συνέχισε επαγγελματικά ως χειριστής ελικοπτέρων.

Οι Αρχές αναζητούν στοιχεία από την επικοινωνία του με το Κέντρο Ελέγχου. Ιδιαίτερη σημασία έχει να διαπιστωθεί αν κατά την επικοινωνία του είχε γίνει κάποια αναφορά για δυσλειτουργία του ελικοπτέρου.

Έρευνα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς τις οικογένειες των θυμάτων και δήλωσε πως «τα αίτια του δυστυχήματος θα διερευνηθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ)».

Η έρευνα συνεχίζεται, καθώς πρέπει να δοθούν απαντήσεις για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας, τα οποία στοίχισαν τη ζωή στο νίοπαντρο ζευγάρι και τον 55χρονο και μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστα.