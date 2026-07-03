Θέμα χρόνου θεωρείται πλέον από τις διωκτικές αρχές ο εντοπισμός και η σύλληψη των δραστών που κρύβονται πίσω από τις συντονισμένες εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες είχαν ως στόχο σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και οδήγησαν στον βαρύ τραυματισμό της Αφροδίτης Νέστορα και στον θάνατο της 72χρονης μητέρας της, Βάλιας, που κατέληξε μετά τα εγκαύματα που υπέστη από την έκρηξη.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, που μετέδωσε η ΕΡΤ, έχει εντοπιστεί δίκυκλο μικρού κυβισμού, το οποίο θεωρείται ότι χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες. Οι αστυνομικοί εξετάζουν τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος, ενώ ερευνούν και το ενδεχόμενο να είχε χρησιμοποιηθεί και τις προηγούμενες ημέρες για την προετοιμασία ή την παρακολούθηση των στόχων.

Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, αξιοποιώντας ψηφιακά και εργαστηριακά ευρήματα, έχει καταφέρει να «κλειδώσει» το προφίλ των δραστών, στρέφοντας τις έρευνές της σε συγκεκριμένα στέκια του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Τα ευρήματα-«κλειδιά»

Οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται στα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τους τόπους των επιθέσεων και τα οποία αναλύονται στα εργαστήρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ). Ανάμεσά τους βρίσκονται:

DNA και αποτυπώματα: Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές αναζητούν αξιοποιήσιμα εργαστηριακά ευρήματα (γενετικό υλικό και αποτυπώματα) πάνω στα υπολείμματα των εμπρηστικών μηχανισμών και στα αντικείμενα που άφησαν πίσω τους οι δράστες. Στο στόχαστρο μάλιστα, έχει βρεθεί έ να κομμάτι μονωτικής ταινίας που συγκρατούσε τον εμπρηστικό μηχανισμό. Αυτό είναι σημαντικό επειδή η κολλώδης ουσία στο πίσω μέρος της ταινίας, συνήθως έχει αποτυπώματα και γενετικό υλικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές αναζητούν αξιοποιήσιμα εργαστηριακά ευρήματα (γενετικό υλικό και αποτυπώματα) πάνω στα υπολείμματα των εμπρηστικών μηχανισμών και στα αντικείμενα που άφησαν πίσω τους οι δράστες. Στο στόχαστρο μάλιστα, έχει βρεθεί έ Αυτό είναι σημαντικό επειδή Το «δρομολόγιο» των καμερών: Ένα μεγάλο δίκτυο οπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας, τόσο από τις πληγείσες περιοχές όσο και από παρακείμενους δρόμους, έχει μπει στο μικροσκόπιο. Οι αρχές έχουν χαρτογραφήσει τη διαδρομή προσέγγισης και διαφυγής των τριών δραστών, που φαίνεται πως έχουν εμπλακεί στην τοποθέτηση των μηχανισμών, ενώ δεν αποκλείουν την συμμετοχή τουλάχιστον ενός ακόμη ατόμου, που λειτουργούσε υποστηρικτικά και καθοδήγησε τα «εκτελεστικά όργανα» της επίθεσης.

Ένα μεγάλο δίκτυο οπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας, τόσο από τις πληγείσες περιοχές όσο και από παρακείμενους δρόμους, έχει μπει στο μικροσκόπιο. Οι αρχές έχουν χαρτογραφήσει τη που φαίνεται πως έχουν εμπλακεί στην τοποθέτηση των μηχανισμών, ενώ Η ταυτοποίηση της κίνησης: Μέσα από τα βίντεο έχει αποτυπωθεί η σωματική διάπλαση, ο τρόπος κίνησης και ο ρουχισμός των υπόπτων, στοιχεία που θα βοηθήσουν στην ταυτοποίησή τους.

Οι τρεις δράστες -που έχουν καταγραφεί στα βίντεο- φαίνεται πως λειτούργησαν βάσει οργανωμένου σχεδίου, ωστόσο τα ίχνη που άφησαν οδηγούν την ΕΛ.ΑΣ. σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Η Αντιτρομοκρατική -σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαρρέουν- εξετάζει τη σύνδεση των δραστών με γνωστά στέκια και καταλήψεις της Θεσσαλονίκης, θεωρώντας ότι οι ύποπτοι βρήκαν εκεί προσωρινό καταφύγιο ή χρησιμοποίησαν τους χώρους αυτούς ως ορμητήριο.

Η μάχη της Αφροδίτης Νέστορα

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται η υγεία της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία έπεσε θύμα της τυφλής βίας των εμπρηστών. Η ίδια φέρει εκτεταμένα τραύματα και εγκαύματα και είναι πολύ πιθανό να μεταφερθεί άμεσα στην εξειδικευμένη Μονάδα Εγκαυμάτων του Νοσοκομείου «Παπανικολάου» προκειμένου να λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα, καθώς θεωρείται πιθανό να χρειαστούν πλαστικές επεμβάσεις σε εξιδεικευμένη Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής.