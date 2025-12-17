Οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τη φονική συμπλοκή, που είχε σοκάρει το πανελλήνιο το πρωί της 1ης Νοεμβρίου 2025 στα Βορίζια Ηρακλείου, με αποτέλεσμα τον θάνατο του 46χρονου Φανούρη Καργάκη και της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να φτάσει στο Ηράκλειο, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, και συγκεκριμένα το Τμήμα Πυροβόλων Όπλων και Ιχνών Εργαλείων, για να εξετάσει το αυτοκίνητο 4×4 που οδηγούσε ο Φανούρης Καργάκης, τη στιγμή που δέχθηκε τα θανατηφόρα πυρά. Στόχος είναι να εντοπιστούν στοιχεία που θα βοηθήσουν τη διεξαγωγή των ερευνών, ενώ παραμένει αδιευκρίνιστο ποια ήταν τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στη συμπλοκή.

Τα στοιχεία από τη νεκροψία – νεκροτομή και την έρευνα του οχήματος:

Στις 5 Νοεμβρίου, η ΕΡΤ Ηρακλείου είχε παρουσιάσει αποκλειστικό ρεπορτάζ με τις βολίδες που προκάλεσαν τα θανατηφόρα τραύματα στον Φανούρη Καργάκη. Από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν, φαίνεται ότι τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν πιθανότατα πολεμικά τυφέκια τύπου Καλάσνικοφ, καθώς και πιστόλια και λειόκαννα κυνηγετικά όπλα. Στη διάρκεια της νεκροψίας-νεκροτομής που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, εντοπίστηκαν δύο βολίδες διαμετρήματος 7,62×39 mm steel core.

Η μία βολίδα διαπέρασε το πίσω μέρος της καρότσας του 4×4 του θύματος, την καμπίνα και το κάθισμα, καταλήγοντας στη σπονδυλική στήλη του Φανούρη Καργάκη στο ύψος του κόκκυγα. Η δεύτερη, που θεωρείται η θανατηφόρα, διαπέρασε την πόρτα του οδηγού και πλήξει τον 46χρονο στα πλευρά.

Το μεταλλικό περίβλημα της δεύτερης βολίδας, το οποίο αποκόπηκε από την κάψουλα, φέρεται να παραμένει εντός της πόρτας του οχήματος. Το περίβλημα θεωρείται κρίσιμο, καθώς μπορεί να φέρει ιχνοφόρες περιοχές που θα βοηθήσουν στην ταυτοποίηση του όπλου που το χρησιμοποίησε.

Τα υπόλοιπα στοιχεία και οι έρευνες

Ο Φανούρης Καργάκης, σύμφωνα με τη νεκροψία-νεκροτομή, δέχθηκε δύο επιπλέον πλήγματα από πυροβολισμούς στον ώμο και στο πόδι. Το 4×4 αυτοκίνητο του θύματος, το οποίο βρέθηκε γεμάτο με πάνω από 10 τρύπες από πυροβολισμούς, καταδεικνύει πως οι δράστες κύκλωσαν το όχημα κατά τη διάρκεια της συμπλοκής. Το όχημα έχει φωτογραφηθεί και εξεταστεί από τις Αρχές στον τόπο του εγκλήματος και είναι πλέον υπό την κατοχή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου.

Η εξέταση του οχήματος θα συνεχιστεί από το Τμήμα Πυροβόλων Όπλων και Ιχνών Εργαλείων, με τη συμμετοχή των τεχνικών συμβούλων που έχουν ορίσει οι οικογένειες των θυμάτων.

Παράλληλα, οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε και για τη διαλεύκανση όλων των πτυχών του μακελειού.