Νέα στοιχεία για τη στυγερή δολοφονία του 44χρονου Έλληνα ισοβίτη που σημειώθηκε στις φυλακές Δομοκού βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Μετά τις μαραθώνιες απολογίες του Αρχιφύλακα και του Βούλγαρου βαρυποινίτη, οι οποίοι προφυλακίστηκαν, οι έρευνες έχουν στραφεί στο «τυφλό σημείο» που έγινε το φονικό.

Πρόκειται για μια περίπλοκη υπόθεση, καθώς η δολοφονία του ισοβίτη συνέβη σε χώρο δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας. Προκαλεί ερωτήματα, το γεγονός ότι το θύμα κλήθηκε στο συγκεκριμένο που δεν υπήρχαν κάμερες, αφού δεν θα μπορούσε να καταγραφεί το οποιοδήποτε περιστατικό.

Το βιντεοληπτικό υλικό που έχει διατεθεί στις Αρχές δείχνει το θύμα να βγαίνει από το κελί του, φορώντας σορτσάκι και μπλούζα, χωρίς να είναι διακριτό αν κουβαλάει όπλο ή όχι.

Τι υποστηρίζουν Αρχιφύλακας και Βούλγαρος βαρυποινίτης

Οι δύο κατηγορούμενοι υποστηρίζουν ότι ο 38χρονος Βούλγαρος επιχείρησε να προστατεύσει τον Αρχιφύλακα, ακινητοποιώντας το θύμα, το οποίο σύμφωνα με τις μαρτυρίες, είχε επιθετική πρόθεση.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι το ιατροδικαστικό πόρισμα του θύματος δείχνει πως δέχθηκε δύο πυροβολισμούς στο κεφάλι και μία βολίδα στον τοίχο του παλιού αρχιφυλακείου, ενώ δεν διαπιστώθηκαν σημάδια πάλης στη σορό.

Το γεγονός, ότι δεν εντοπίστηκαν σημάδια πάλης, ενισχύει το σενάριο ότι δεν προηγήθηκε κάποιος καυγάς και ότι οι πυροβολισμοί ήταν ίσως εκτελεστικού χαρακτήρα.

Το όπλο του φονικού – Εξετάζεται και τρίτο πρόσωπο

Στο όπλο δεν εντοπίστηκαν αποτυπώματα ή γενετικό υλικό του 38χρονου Βούλγαρου βαρυποινίτη, ο οποίος υποστηρίζει ότι στον σκότωσε για να προστατέψει τον Αρχιφύλακα.

Το στοιχείο αυτό, σε συνδυασμό με καταθέσεις που κάνουν λόγο για παρουσία και άλλου ατόμου στον χώρο, έχει οδηγήσει τις Αρχές στη διερεύνηση ενδεχόμενης εμπλοκής τέταρτου προσώπου.

Με βάση, λοιπόν, τα παραπάνω στοιχεία, έχει ληφθεί γενετικό υλικό και από γνωστό Αλβανό βαρυποινίτη, για τον οποίο υπήρξαν μαρτυρίες ότι ενδέχεται να σχετίζεται με την υπόθεση.

Αξίζει να σημειωθεί πως η περίπλοκη αυτή υπόθεση εξετάζεται πλέον και υπό το πρίσμα ενδεχόμενου «συμβολαίου θανάτου» που εκτελέστηκε ακόμη και εντός των φυλακών.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Με πληροφορίες από ERTNews