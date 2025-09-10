Άλλες τρεις υποθέσεις, πέρα από αυτή του 2,5 μηνών βρέφους – το οποίο είχε μεταφερθεί από το νοσοκομείο Ιωαννίνων στην Πάτρα, με βαριές κακώσεις στο κεφάλι και στα πλευρά – εξετάζει ενδελεχώς η Εισαγγελία Πατρών, καθώς αφορούν πορίσματα της «αμαρτωλής» Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών.

Οι υποθέσεις επανεξετάζονται μετά τις καταθέσεις ιατρών, μεταξύ των οποίων του εντατικολόγου Ανδρέα Ηλιάδη και του παιδοχειρουργού Βασίλη Αλεξόπουλου. Έτσι, το τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων διερευνά πλέον όλες τις καταγγελίες κακοποίησης παιδιών που μπήκαν στο αρχείο.

Επίσης, διερευνούν ακόμη και περιπτώσεις πιθανής δολοφονίας βρεφών που αποδόθηκαν σε παθολογικά αίτια με σχετικές γνωματεύσεις των Ιατροδικαστών της Πάτρας.

Η παρέμβαση του Τμήματος Εσωτερικών Υποθέσεων προκλήθηκε μετά την εντολή για κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση που διέταξε ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Νίκος Νικολάου, μετά τις αποκαλύψεις ότι τουλάχιστον σε τέσσερις περιπτώσεις κακοποίησης ανηλίκων που καταγγέλθηκαν από τους Ιατρούς της Πάτρας, οι τοπικοί Ιατροδικαστές έκλεισαν τα μάτια.

Ο 4χρονος

Σύμφωνα με το tempo24.news, μία από τις περιπτώσεις αφορά ένα παιδί 4 ετών που είχε βρεθεί με σημάδια κακοποίησης στον πρωκτό του. Μάλιστα, το αντικείμενο που προκάλεσε τον τραυματισμό του ήταν μία κρεμάστρα.

Στο «κάδρο» είχαν βρεθεί συγγενικά πρόσωπα του 4χρονου, όμως η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε πως το παιδί μόνο του είχε χρησιμοποιήσει την κρεμάστρα στη συγκεκριμένη περιοχή.

Το αγοράκι με ειδικές ανάγκες

Οι αστυνομικοί διερευνούν εκτός των άλλων και μία περίπτωση αγοριού ΑμΕΑ, που εντοπίστηκε με σημάδια κατά τη διάρκεια νοσηλείας του. Να θυμίσουμε ότι στην περίπτωση αυτή έχει γίνει και δεύτερη ιατροδικαστική, η οποία και αυτή δεν μιλά για κακοποίηση, αλλά για σημάδια που προκλήθηκαν από τριβή, όμως οι αστυνομικοί «ψάχνουν» την υπόθεση.

Παρά τις σαφείς ανησυχίες των ιατρών, οι δύο Ιατροδικαστικές εκθέσεις, οι οποίες έλαβαν χώρα στην Πάτρα, δεν εντόπισαν κάτι το… ανησυχητικό.

Μέχρι στιγμής, στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας, στο Εσωτερικών Υποθέσεων έχουν καταθέσει οι ιατροί Ανδρέας Ηλιάδης και Βασίλης Αλεξόπουλος, καθώς και ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Η υπόθεση της Κέρκυρας

Μεταξύ των υποθέσεων είναι και αυτή με το 13χρονο κορίτσι από την Κέρκυρα, αναφέρει το tempo24.news. Η μητέρα του είπε ότι τελικά δεν αυτοκτόνησε (όπως έλεγαν), ωστόσο το παιδί είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά.

Η καταγγελία αναφέρει πως ο ιατροδικαστής Ανδρέας Γκότσης δεν εντόπισε ίχνη κακοποίησης. Το παιδί νοσηλεύτηκε από τον Ιούνιο μέχρι τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη επέστρεψε στην Κέρκυρα. Τον Οκτώβριο πέθανε.

Η πλευρά Γκότση υποστηρίζει πως η κακοποίηση συνέβη στο διάστημα Σεπτέμβρη – Οκτώβρη και όχι όταν είχε πάει από την Κέρκυρα στην Πάτρα.