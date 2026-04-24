Το πρωί της Παρασκευής, δύο ημέρες μετά τη στυγερή δολοφονία του 27χρονου Θεόφιλου στον Άγιο Δημήτριο, πέρασαν το κατώφλι της ΓΑΔΑ οι τέσσερις συλληφθέντες, προκειμένου να απαγγελθούν κατηγορίες.

Πρόκειται για τον 20χρονο φερόμενο δράστη, τον 18χρονο φίλο του που ήταν παρών στο περιστατικό και τις δύο κοπέλες τους. Αναμένεται να τους οδηγήσουν στο Ναυτοδικείο Πειραία για να χωριστεί η δικογραφία.

Σε βάρος του 20χρονου έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Οι δικογραφίες που αφορούν τους υπόλοιπους τρεις κατηγορούμενους πρόκειται να χωριστούν, όπως προβλέπεται από τη διαδικασία.

Ερωτική αντιζηλία το κίνητρο της δολοφονίας

Ερωτική αντιζηλία ήταν το κίνητρο που οδήγησε τον δράστη στο να μαχαιρώσει στην καρδιά τον 27χρονο Θεόφιλο και να τον εγκαταλείψει αιμόφυρτο στο πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο.

Δράστης και θύμα έδωσαν αιφνιδιαστικά ραντεβού στο συγκεκριμένο σημείο για να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, καθώς φαίνεται πως ο 27χρονος συνέχιζε και μετά το χωρισμό του με την κοπέλα να της στέλνει μηνύματα.

Σημειώνεται πως ο Θεόφιλος είχε δεσμό τεσσάρων χρόνων με την κοπέλα, παρά τον χωρισμό τους, όμως δεν κατάφερε ποτέ να την ξεπεράσει. Το γεγονός αυτό δημιουργούσε εντάσεις με τον 20χρονο.

Παρών στο συμβάν ήταν και ένας 18χρονος φίλος του 20χρονου δράστη, ο οποίος ήταν και αυτός που είπε στην Αστυνομία τι συνέβη το μοιραίο βράδυ. Στους αστυνομικούς μίλησε και το κορίτσι, εξηγώντας τον τρόπο με τον οποίο η ίδια εμπλέκεται στην υπόθεση.

Ο 18χρονος ισχυρίστηκε πως δεν πρόλαβε να σταματήσει τον καβγά, όμως στις Αρχές προκάλεσε εντύπωση το γεγονός ότι μετά το έγκλημα, οι δύο νεαροί απομακρύνθηκαν από το σημείο με αυτοκίνητο, εγκαταλείποντας τον Θεόφιλο χτυπημένο στο πάρκο Ασυρμάτου. Στη συνέχεια τα δύο αγόρια πήγαν πήραν τις φίλες τους από διαφορετικά σημεία και έπειτα, κλείστηκαν όλοι μαζί σε κάποιο χώρο, γεγονός που φανερώνει υπόθαλψη εγκληματία.

Ο Εισαγγελέας διέταξε να συλληφθούν και οι τέσσερις, ο 20χρονος για ανθρωποκτονία και οι υπόλοιποι τρεις για υπόθαλψη εγκληματία.