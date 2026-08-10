Στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου διακομίστηκε τα ξημερώματα της Κυριακής ένας 15χρονος, ο οποίος βρέθηκε σε κατάσταση μέθης μετά από κατανάλωση αλκοόλ κατά τη διάρκεια τοπικού γλεντιού στο γήπεδο της Ελούντας Λασιθίου.

Στον ανήλικο παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες και η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Το συμβάν κινητοποίησε τις αστυνομικές Αρχές, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη του πατέρα του 15χρονου με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.