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Στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου διακομίστηκε τα ξημερώματα της Κυριακής ένας 15χρονος, ο οποίος βρέθηκε σε κατάσταση μέθης μετά από κατανάλωση αλκοόλ κατά τη διάρκεια τοπικού γλεντιού στο γήπεδο της Ελούντας Λασιθίου.
Στον ανήλικο παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες και η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.
Το συμβάν κινητοποίησε τις αστυνομικές Αρχές, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη του πατέρα του 15χρονου με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.