Στο Νοσοκομείο μεταφέρθηκε ανήλικη μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στο Αγρίνιο.

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος συνελήφθη σήμερα τα ξημερώματα από Αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας των ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Οι Αστυνομικοί μετέβησαν στο κατάστημα, όπου εντόπισαν τον ιδιοκτήτη και τον συνέλαβαν. Προηγουμένως, ενημερώθηκαν πως η 17χρονη μεταφέρθηκε σε κατάσταση μέθης στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας

Πηγή: AgrinioNews