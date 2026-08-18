Ένας 17χρονος Γάλλος μαθητής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά την κατανάλωση ενός ολόκληρου μπουκαλιού ρακής στο Ρέθυμνο.

Παρά τη σύλληψη του καταστηματάρχη που πούλησε το αλκοόλ στον ανήλικο και την πρόσφατη αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου, η πραγματικότητα επιβεβαιώνει ότι οι απαγορεύσεις συχνά παραμένουν στα χαρτιά.

Όπως επισημαίνει ο καθηγητής Αναλυτικής Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νίκος Θωμαΐδης, ο νεανικός οργανισμός αδυνατεί να διαχειριστεί την τοξική επίδραση της αιθυλικής αλκοόλης. Ο εγκέφαλος των παιδιών και των εφήβων βρίσκεται ακόμη σε στάδιο διαμόρφωσης, γεγονός που καθιστά την επίδραση του αλκοόλ ασύγκριτα πιο καταστροφική σε σχέση με τους ενήλικες.

Ο ουσιαστικός κίνδυνος δεν εντοπίζεται μόνο στις οξείες δηλητηριάσεις που οδηγούν στα επείγοντα των νοσοκομείων. Η κατανάλωση αλκοόλ σε αυτή την ευάλωτη ηλικία υποσκάπτει απευθείας τη γνωσιακή λειτουργία των νέων. Επηρεάζει αρνητικά τη διαδικασία της μάθησης, την ακαδημαϊκή και προσωπική εξέλιξη, τη δυνατότητα θέσπισης στόχων, αλλά και την υγιή διαμόρφωση των διαπροσωπικών τους σχέσεων, αφήνοντας αποτυπώματα που ξεπερνούν κατά πολύ την πρόσκαιρη μέθη.