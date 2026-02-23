Στο νοσοκομείο Ρεθύμνου μεταφέρθηκε το βράδυ του Σαββάτου ένα επτάχρονο αγόρι το οποίο όπως αποδείχτηκε κατανάλωσε χωρίς να το γνωρίζει αλκοόλ. Ειδικότερα ο επτάχρονος με τους γονείς του βρέθηκε σε καφετέρια του Ρεθύμνου και παρήγγειλε χυμό βύσσινο. Λίγο αργότερα το παιδί ένιωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Όπως αποδείχτηκε ο χυμός βύσσινο περιείχε αλκοόλ. Άμεσα ενημερώθηκε η ΕΛ.ΑΣ και συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος ενώ αναζητείται ο ιδιοκτήτης. Το παιδί είναι καλά στην υγεία του ωστόσο παρέμεινε όλη τη νύχτα στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

