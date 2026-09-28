Στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται εκτός κινδύνου ένα ανήλικο κορίτσι, έπειτα από πτώση που είχε από μπαλκόνι στην περιοχή της Κατερίνης.

Την ανήλικη εντόπισε πρώτη η μητέρα της την Κυριακή (27/9), σημαίνοντας τον άμεσο συναγερμό και την κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών για την ταχεία διακομιδή της. Οι πρώτες ιατρικές πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει υποστεί κατάγματα, ωστόσο η ζωή της δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες και αποτελούν αντικείμενο έρευνας, με τις Αρχές να αφήνουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.

Περισσότερο «φως» στην υπόθεση αναμένεται να ρίξουν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, καθώς και η κατάθεση που πρόκειται να δώσει η ίδια η ανήλικη μόλις το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας της.