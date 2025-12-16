Στο Νοσοκομείο Βόλου νοσηλεύεται ο δημοτικός σύμβουλος Βόλου και μέλος της αντιπολίτευσης, Στέλιος Λημνιός, μετά από επεισόδιο ξυλοδαρμού που, σύμφωνα με τον ίδιο, σημειώθηκε στα γραφεία της ΔΕΥΑΜΒ.

Τι λέει ο δημοτικός σύμβουλος για το περιστατικό

Ο ίδιος μιλώντας στην ΕΡΤ Βόλου επεσήμανε ότι τον χτύπησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Στεφόπουλος έξω από το γραφείο της γραμματείας της ΔΕΥΑΜΒ, όπου είχε μεταβεί για να καταθέσει αναφορά με την ιδιότητά του ως δημοτικού συμβούλου της αντιπολίτευσης. Εκεί, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε, τον σταμάτησαν δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής Αρχής και συγκεκριμένα ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΜΒ Αργύρης Κοπάνας, ο αντιδήμαρχος Μιχάλης Καπουρνιώτης και ο αντιδήμαρχος Χρήστος Στεφόπουλος.

«Με σταμάτησαν, μου έκλεισαν τον διάδρομο και άρχισαν να με βρίζουν. Ξαφνικά άρχισε να με χτυπάει ο Στεφόπουλος με χαστούκια. Έπεσα κάτω και όταν προσπάθησα να σηκωθώ, με κρατούσαν ο Κοπάνας και ο Καπουρνιώτης», δήλωσε ο κ. Λημνιός στην ΕΡΤ Βόλου.

Έχασε τις αισθήσεις του

«Περιμένω να υποβληθώ σε αξονική τομογραφία. Ήμουν πολύ θυμωμένος και έχασα τις αισθήσεις μου. Δεν γνωρίζω ποιος κάλεσε το ασθενοφόρο. Όταν συνήλθα, μου είχαν ρίξει νερό. Στη συνέχεια με πήρε το ασθενοφόρο και τώρα στο Νοσοκομείο μου πήραν αίμα και πρόκειται να κάνω αξονική εξέταση. Θα υποβάλω μήνυση κατά του Στεφόπουλου, καθώς αυτός με χτύπησε, ενώ οι υπόλοιποι με κρατούσαν».

Ερωτηθείς για το αν υπήρχαν μάρτυρες στον χώρο, ο κ. Λημνιός ανέφερε ότι σε κοντινή απόσταση βρίσκονταν η γραμματέας της ΔΕΥΑΜΒ Έλενα Καραπάνου και ο αντιπρόεδρος της επιχείρησης Κώστας Γανωτής.

Σημειώνεται, ότι το επεισόδιο σημειώθηκε λίγα μόλις λεπτά μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης Τύπου που είχε δώσει στα γραφεία της ΔΕΥΑΜΒ ο δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος.

Πηγή: ΕΡΤ