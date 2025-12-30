Μεταφέρθηκαν δύο εργαζόμενοι καθαριότητας στο νοσοκομείο Χανίων που εισέπνευσαν τοξικές ουσίες.

Αυτές οι ουσίες ήταν πεταμένες σε κάδο απορριμάτων και όσο οι εργαζόμενοι μάζευαν τα σκουπίδια τις εισέπνευσαν.

Ένιωσαν έντονη αδιαθεσία και μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο Χανίων. Εκεί νοσηλεύτηκαν με τους γιατρούς να παρακολουθούν συνεχώς την πορεία της υγείας τους.

Το περιστατικό έκανε γνωστό με ανάρτησή του ο Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας του δήμου Χανίων, Μιχάλης Τσουπάκης, ο οποίος σημείωσε πως οι δύο εργαζόμενοι χρειάστηκε να περάσουν το βράδυ τους στο νοσοκομείο αφού εισέπνευσαν τις τοξικές ουσίες.

Αναλυτικά ο κ. Τσουπάκης γράφει:

«Τις γιορτινές μέρες ο κόσμος χαίρεται και διασκεδάζει. Παράλληλα, όμως, οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα δίνουν τον δικό τους αγώνα για να παραμείνει η πόλη καθαρή και ασφαλής.

Δυστυχώς, κάποιοι ασυνείδητοι έθεσαν σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή δύο εργαζομένων του Δήμου, τοποθετώντας τοξικές ουσίες σε κάδους απορριμμάτων. Αποτέλεσμα ήταν να εισπνεύσουν τοξικές ουσίες και να περάσουν το βράδυ στο νοσοκομείο.

Η ευθύνη που έχουμε όλοι να προστατεύουμε τους ανθρώπους που εργάζονται για το κοινό καλό, αλλά και το περιβάλλον, είναι μεγάλη και δεν πρέπει να την αγνοούμε».

Δείτε την ανάρτηση:

Πηγή: Creta24