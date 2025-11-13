Ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια άσκησης στην περιοχή ευθύνης της 95 ΑΔΤΕ, στη Ρόδο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kranosgr.com, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια βολών του Ειδικού Τάγματος Εθνοφυλακής, όταν προέκυψε εμπλοκή σε πολυβόλο «πενηντάρι».

Συγκεκριμένα, τη στιγμή που ανθυπολοχαγός καταδρομέας της ΔΕΠ επιχειρούσε να επιλύσει το πρόβλημα, εξερράγη κάλυκας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Ο αξιωματικός μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες στρατιωτικές αρχές.

