Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε εκτάκτως σήμερα τα ξημερώματα η καταδικασμένη μητέρα από την Πάτρα, Ρούλα Πισπιρίγκου, έπειτα από επιδείνωση της υγείας της.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η υγεία της Ρούλας Πισπιρίγκου παρουσιάζει δραματική επιδείνωση. Προ ημερών είχε γίνει γνωστό ότι πάσχει από ερυθηματώδη λύκο, μια ασθένεια που προκαλεί έντονους πόνους στις αρθρώσεις και τα οστά.

Η εκφυλιστική αυτοάνοση νόσος από την οποία πάσχει, έχει επηρεάσει ζωτικά όργανα και της προκαλεί αφόρητους πόνους, όπως είπε η δικηγόρος της Βάσω Πανταζή σε τηλεοπτική εκπομπή.

Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασής της, η υπεράσπιση ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να κατατεθεί αίτημα αποφυλάκισης για λόγους υγείας.

Π.Π.

Πηγή: pelop.gr