Έντονη αδιαθεσία αισθάνθηκε το βράδυ της Παρασκευής (26/9) ο Δημήτρης Οικονομόπουλος, συνταξιούχος τραπεζικός, που συμμετέχει για έβδομη ημέρα στην απεργία πείνας στο Σύνταγμα, στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι, σε ένδειξη συμπαράστασης στον αγώνα του.

Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον κ. Οικονομόπουλο σε ελεγχόμενη κατάσταση και τον μετέφερε στο Λαϊκό Νοσοκομείο για νοσηλεία.

Να σημειωθεί ότι δεν πρόκειται για συγγενή θύματος της τραγωδίας των Τεμπών, αλλά για έναν άνθρωπο, που θέλησε έμπρακτα να δείξει συμπαράσταση στο αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή της σορού του παιδιού του.