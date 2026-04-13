Αναστάτωση προκλήθηκε στην Εύβοια κατά τη διάρκεια διακοπών μιας οικογένειας στην περιοχή. Βρέφος 1,5 έτους κατάπιε μεγάλη ποσότητα πετρελαίου με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Το σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε κοντά στο Αλιβέρι της Εύβοιας και έτσι οι γονείς του αρχικά το μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας της περιοχής. Οι γιατροί ακολουθώντας όλα τα πρωτόκολλα, άμεσα αφαίρεσαν την ποσότητα πετρελαίου που είχε καταναλώσει το παιδί.

Στη συνέχεια, κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστεί στο νοσοκομείο της Χαλκίδας όπου οι γιατροί θα αποφασίσουν αν θα παραμείνει εκεί ή μεταφερθεί σε νοσοκομείο Παίδων της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση υγείας του μικρού κοριτσιού είναι σταθερή, ενώ του θέματος επιλήφθηκε η αστυνομία, η οποία πήρε κατάθεση από τον πατέρα με την κατηγορία της παραμέλησης ανηλίκου. Σημειώνεται πως ο πατέρας συνελήφθη και στη συνεχεία αφέθηκε ελεύθερος.

Όπως είπε ο ίδιος έβαλε στο στόμα του ένα μπουκάλι που περιείχε πετρέλαιο, ενώ έγραφε απ έξω άλλο περιεχόμενο.

