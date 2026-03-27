Ένα μωρό, μόλις δέκα μηνών, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο με κατάγματα και εγκαύματα. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, 26 Μαρτίου. Από την Ηλεία, το παιδάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας. Άμεσα ξεκίνησαν έρευνες για να διαπιστωθεί αν έχει πέσει θύμα κακοποίησης.

Σύμφωνα με το tempo24.news, όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Πέμπτης, όταν το μωρό μεταφέρθηκε επειγόντως από την Ηλεία στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας. Τότε οι γιατροί διαπίστωσαν κατάγματα στα άκρα του και εγκαύματα στο κορμάκι του, εκτιμώντας πως δεν προκλήθηκαν από κάποιο ατύχημα, αλλά μετά από άγρια κακοποίηση.

Οι γιατροί του νοσοκομείου κάλεσαν αμέσως την αστυνομία που ξεκίνησε σχετική έρευνα για να διαπιστωθεί αν το μωρό κακοποιούνταν.

Το μωράκι συνεχίζει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, ενώ η κατάσταση της υγείας του παραμένει άγνωστη.