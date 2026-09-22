Σοβαρό περιβαλλοντικό κίνδυνο αντιμετωπίζει η λίμνη Κορώνεια στη Θεσσαλονίκη, καθώς η υδάτινη επιφάνειά της έχει περιοριστεί δραματικά τα τελευταία χρόνια, με τα νεότερα στοιχεία να αποτυπώνουν μια ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα.

Σύμφωνα με νέα δορυφορικά δεδομένα που ανέλυσε η επιστημονική ομάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (meteo.gr), η λίμνη έχει χάσει περίπου το 94% της αρχικής υδάτινης έκτασής της.

Η Κορώνεια ήταν κάποτε η πέμπτη μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας, καταλαμβάνοντας έκταση 42,8 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Η έκταση αυτή επιβεβαιώνεται και από την ανάλυση δορυφορικής εικόνας του Landsat στις 20 Αυγούστου 1984, που επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα του Meteo.

Ραγδαία η υποχώρηση της λίμνης τα τελευταία χρόνια

Η εικόνα που προκύπτει από τα δεδομένα των ευρωπαϊκών δορυφόρων Sentinel-2, στο πλαίσιο του προγράμματος Copernicus, καταγράφει τη συνεχή συρρίκνωση της λίμνης, από το 2016 έως σήμερα.

Το 2016 η υδάτινη έκταση της Κορώνειας ανερχόταν σε 34,4 τετραγωνικά χιλιόμετρα, δηλαδή περίπου 20% μικρότερη σε σχέση με την αρχική της έκταση.

Η κατάσταση, ωστόσο, επιδεινώθηκε σημαντικά την τελευταία τριετία. Το 2024 η επιφάνεια της λίμνης είχε περιοριστεί στα 29,8 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ενώ το 2025 μειώθηκε περαιτέρω στα 17,9 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Στην πιο πρόσφατη δορυφορική αποτύπωση, το 2026, η υδάτινη έκταση της Κορώνειας υπολογίζεται πλέον μόλις στα 2,7 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Απειλή για το οικοσύστημα

Η περιβαλλοντική υποβάθμιση της Κορώνειας, δεν αποτελεί νέο φαινόμενο. Η συρρίκνωση της λίμνης είχε αρχίσει ήδη από προηγούμενες δεκαετίες, ενώ οι παρεμβάσεις των αρμόδιων αρχών είχαν οδηγήσει σε μια προσωρινή βελτίωση της κατάστασης.

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, το πρόβλημα έχει επανέλθει με ιδιαίτερη ένταση, προκαλώντας σοβαρές ανησυχίες για το οικοσύστημα της περιοχής. Η δραματική μείωση της υδάτινης επιφάνειας επηρεάζει άμεσα τη χλωρίδα και την πανίδα που εξαρτώνται από τη λίμνη.

Τα νέα δεδομένα αναδεικνύουν την ανάγκη για συνεχή επιστημονική παρακολούθηση της Κορώνειας, αλλά και για αποτελεσματική διαχείριση των υδάτινων πόρων, ώστε να περιοριστεί η περαιτέρω υποβάθμιση και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τη μακροπρόθεσμη αποκατάσταση της λίμνης.