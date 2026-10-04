Στιγμές τρόμου έζησε μία οικογένεια στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), όταν το όχημα στο οποίο επέβαινε τυλίχθηκε ξαφνικά στις φλόγες εν κινήσει.

Το σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής (4/10), στο ύψος των Πέρα Γαλήνων.

Οι γονείς και τα δύο μικρά παιδιά τους είδαν έντρομοι το αυτοκίνητό τους να πιάνει φωτιά, γεγονός που προκάλεσε πανικό.

Τα παιδιά βγήκαν από το φλεγόμενο όχημα σε κατάσταση σοκ, αδυνατώντας να συνειδητοποιήσουν τον κίνδυνο που μόλις είχαν αποφύγει, ενώ οι γονείς προσπαθούσαν να τα ηρεμήσουν και να τα απομακρύνουν από την πύρινη απειλή.

Καθοριστική η επέμβαση των οδηγών

Σωτήρια αποδείχθηκε η άμεση αντίδραση των υπόλοιπων οδηγών που βρίσκονταν στο σημείο. Αντιλαμβανόμενοι τον άμεσο κίνδυνο για τη ζωή της οικογένειας, σταμάτησαν αμέσως τα οχήματά τους και έσπευσαν να προσφέρουν βοήθεια.

Όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, η αλληλεγγύη των περαστικών ήταν αυτή που απέτρεψε τα χειρότερα. «Είδαμε τι συνέβαινε και σταματήσαμε χωρίς δεύτερη σκέψη για να βοηθήσουμε την οικογένεια», δήλωσε χαρακτηριστικά ένας από τους διερχόμενους οδηγούς που συνέδραμαν στη διάσωση.

Επέμβαση της Πυροσβεστικής και κυκλοφοριακό κομφούζιο

Λίγο αργότερα, ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κατέφθασαν στο σημείο, αναλαμβάνοντας την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς και την ασφάλιση του οδοστρώματος.

Λόγω του συμβάντος, δημιουργήθηκε προσωρινή αναστάτωση στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Η συντονισμένη δράση πολιτών και Αρχών απέτρεψε τα χειρότερα.

Ακολουθούν βίντεο και φωτογραφίες:









Πηγή: neakriti.gr