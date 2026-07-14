Τις εγκαταστάσεις του Πεδίου Βολής Κρήτης επισκέφθηκε ο Διοικητής της Μόνιμης Συμμαχικής Ναυτικής Δύναμης «2» του ΝΑΤΟ, Αρχιπλοίαρχος Γεώργιος Κυπριώτης, στο πλαίσιο προγραμματισμένης εθιμοτυπικής συνάντησης.

Τον επικεφαλής της ναυτικής δύναμης, ο οποίος συνοδευόταν από επιτελικά στελέχη του, υποδέχθηκε ο Διοικητής του Πεδίου Βολής Κρήτης, Υποστράτηγος Νικόλαος Δημητράκος.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία του συντονισμού και της συνεργασίας.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών υπογραμμίστηκε η καθοριστική συμβολή της συμμαχικής ναυτικής παρουσίας στη διατήρηση της σταθερότητας και της ασφάλειας στην ευρύτερη γεωγραφική λεκάνη της Μεσογείου, ενώ επιβεβαιώθηκαν οι ισχυροί δεσμοί ανάμεσα στις δύο πλευρές.