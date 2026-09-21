Πριν από έναν περίπου χρόνο, η «Ζούγκλα» αποκάλυπτε τις σοβαρές καταγγελίες γύρω από τις προμήθειες εμφυτευμάτων και ειδικών χειρουργικών υλικών στην Πανεπιστημιακή Κλινική Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του «Ευαγγελισμού».

Οι καταγγελίες αυτές αφορούσαν στον Διευθυντή χειρουργό Χ.Π., (Διευθυντής της Κλινικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός), ο οποίος φερόταν να είχε κεντρικό ρόλο σε ένα πλέγμα απευθείας αναθέσεων, υπερκοστολογημένων προμηθειών και οικονομικών παρατυπιών, όσον αφορά στην προμήθεια οδοντιατρικών εμφυτευμάτων.

Η δημοσιογραφική ομάδα, ως όφειλε, προχώρησε σε εκτενές ρεπορτάζ για τα έργα και τις ημέρες του συγκεκριμένου Διευθυντή, φέρνοντας στο φως της δημοσιότητας σημαντικά στοιχεία για «αλισβερίσι» με εταιρεία που προμήθευε Πανεπιστημιακές Κλινικές σε «Ευαγγελισμό» και «Αγλαΐα Κυριακού».

Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες, ο συγκεκριμένος ζητούσε από ασθενείς χιλιάδες ευρώ ιδιωτικά ή τους έστελνε σε ειδικευόμενο, ενώ παράλληλα παρουσιάστηκαν και στοιχεία για φοροδιαφυγή.

Πρόκειται για ένα σκάνδαλο το οποίο αποκάλυψε η «Ζούγκλα» και αφορά στη διασπάθιση δημοσίου χρήματος σε δύο Πανεπιστημιακές Κλινικές Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, οι οποίες υπάγονται στην Οδοντιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ.

Τότε η απάντηση της Διοίκησης των Νοσοκομείων για τα καταγγελλόμενα ήταν η εξής: «Περιμένουμε το πόρισμα της ΕΔΕ».

Η αναμονή τελείωσε. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η Ένορκη Διοικητική Εξέταση, την οποία διενήργησε ο καθηγητής Χρήστος Κλωνάρης, κατέληξε, σύμφωνα με το επίσημο απόσπασμα της 135ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του «Ευαγγελισμού», ότι ο καθηγητής της Οδοντιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και διευθυντής της Κλινικής, «έχει υποπέσει» σε συγκεκριμένα πειθαρχικά παραπτώματα.

Η διατύπωση αυτή είναι σαφής. Η ΕΔΕ δεν περιορίζεται σε υπόνοιες ούτε προτείνει την αρχειοθέτηση της υπόθεσης, αλλά καταλογίζει παραβάσεις συγκεκριμένων διατάξεων της νομοθεσίας και του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας.

Το πόρισμα είναι καταλογιστικό και επιβαρυντικό. Δεν αποτελεί, βεβαίως, τελεσίδικη πειθαρχική καταδίκη, αποτελεί όμως επίσημη διοικητική διαπίστωση, η οποία αναμένεται να κριθεί από το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο.

Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου δεν απέρριψε το πόρισμα, δεν χαρακτήρισε τις καταγγελίες αβάσιμες και δεν έκλεισε τον φάκελο. Αφού έλαβε υπόψη την απολογία, τα υπομνήματα, τις καταθέσεις και τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης, αποφάσισε κατά πλειοψηφία την παραπομπή του καθηγητή γναθοχειρουργού στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο των ιατρών της 1ης ΥΠΕ Αττικής.

Η υπόθεση παραπέμφθηκε επειδή η βαρύτητα των αποδιδόμενων παραπτωμάτων μπορεί να επισύρει ποινή μεγαλύτερη από εκείνη που έχει δικαίωμα να επιβάλει το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν πρόκειται, επομένως, για μια απλή «διαβίβαση εγγράφων», αλλά για πειθαρχική παραπομπή στο αρμόδιο ανώτερο όργανο, το οποίο θα κρίνει την ευθύνη και τις ενδεχόμενες συνέπειες.

Ο πυρήνας του ρεπορτάζ επιβεβαιώνεται

Η δημοσιογραφική έρευνα της «Ζούγκλας» είχε παρουσιάσει στοιχεία και καταγγελίες για απευθείας αναθέσεις, ιδιαίτερα υψηλές δαπάνες και προμήθειες ειδικών εμφυτευμάτων και χειρουργικών υλικών για συγκεκριμένους ασθενείς.

Μεταξύ των δημοσιευμένων δαπανών περιλαμβάνονταν:

-33.900 ευρώ για 200 οδοντικά εμφυτεύματα,

-28.250 ευρώ για 50 ζυγωματικά εμφυτεύματα,

32.793 ευρώ για ειδικά χειρουργικά υλικά,

-καθώς και προμήθεια εμφυτεύσιμων υλικών αξίας 107.428 ευρώ για συγκεκριμένο ασθενή.

Είχαν επίσης δημοσιοποιηθεί καταγγελίες σχετικά με οικονομικές απαιτήσεις από ασθενείς, τον τρόπο διαχείρισης περιστατικών και τη λειτουργία της Κλινικής.

Το πόρισμα δεν σημαίνει αυτομάτως ότι επιβεβαιώθηκε κάθε επιμέρους καταγγελία του ρεπορτάζ. Καταρρίπτει όμως τον ισχυρισμό ότι επρόκειτο για ασήμαντες ή προδήλως αβάσιμες αναφορές. Η έρευνα διαπίστωσε πειθαρχικά παραπτώματα και η υπόθεση παραπέμφθηκε για περαιτέρω κρίση.

Δεν υπάρχει μόνο μία υπόθεση

Κάτι που επίσης έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον σε όλη αυτή την υπόθεση είναι το γεγονός πως ο Πρόεδρος της Οδοντιατρικής Σχολής και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, δεν έχουν πλέον απέναντί τους μία μεμονωμένη καταγγελία.

Υπάρχει και η πρώτη ΕΔΕ που αφορά το Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού και, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, κατέληξε σε καταλογιστικό πόρισμα και επιβολή πειθαρχικής ποινής. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ έχει ήδη προωθήσει την υπόθεση στο αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ.

Η δεύτερη είναι η ΕΔΕ του «Ευαγγελισμού», η οποία καταλογίζει συγκεκριμένα πειθαρχικά παραπτώματα και οδήγησε στην παραπομπή του καθηγητή στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της 1ης ΥΠΕ.

Υπάρχει και κάτι ακόμη, το οποίο η «Ζούγκλα» αποκαλύπτει σήμερα. Μια πολυσέλιδη καταγγελία καθηγητή ΑμεΑ της Οδοντιατρικής Σχολής, κατά του διευθυντή γναθοχειρουργού στην οποία περιγράφονται, σύμφωνα με όσα έχουν κατατεθεί, σοβαρά περιστατικά προσβλητικής, πιεστικής και επιθετικής συμπεριφοράς, ακόμη και απομάκρυνσής του από το γραφείο του.

Σύμφωνα με πληροφορίες , ο Πρύτανης έχει προωθήσει και αυτή την καταγγελία στο αρμόδιο πανεπιστημιακό πειθαρχικό όργανο.

Δεν πρόκειται λοιπόν πλέον για ένα τυχαίο περιστατικό ή για μία προσωπική διαφωνία, αλλά για επανειλημμένες και θεσμικά καταγεγραμμένες υποθέσεις γύρω από το ίδιο πρόσωπο. Και, σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, ακολουθούν και άλλες.

Η ευθύνη της πανεπιστημιακής ηγεσίας

Μετά το πόρισμα του «Ευαγγελισμού» και την επίσημη παραπομπή του διευθυντή χειρουργού στην 1η ΥΠΕ, κανείς στο Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν μπορεί να ισχυριστεί πλέον ότι δεν γνωρίζει. Η πανεπιστημιακή ηγεσία οφείλει να ενεργήσει θεσμικά, χωρίς να προκαταλάβει την τελική κρίση των αρμόδιων οργάνων.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με ιατρικές πηγές, ο Πρόεδρος της Οδοντιατρικής Σχολής πρέπει να ζητήσει ολόκληρο τον φάκελο της νέας ΕΔΕ και να αναλάβει τις ευθύνες που απορρέουν από τη θέση του.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, οφείλει από την πλευρά του να ζητήσει το πλήρες πόρισμα και όλα τα στοιχεία της ΕΔΕ του «Ευαγγελισμού» και να διαβιβάσει την υπόθεση στο αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ, όπως, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, έχει ήδη πράξει για την ΕΔΕ του Νοσοκομείου Παίδων και για την καταγγελία του καθηγητή (ΑμεΑ).

Δεν είναι δυνατόν ένας καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών να παραπέμπεται για σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα από το νοσοκομείο, στο οποίο διευθύνει πανεπιστημιακή κλινική, και το ίδιο το Πανεπιστήμιο να παραμένει θεατής.

Παράλληλα, πρέπει να εξεταστεί εάν, μέχρι την τελική πειθαρχική κρίση, απαιτούνται τα προβλεπόμενα προσωρινά διοικητικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της απομάκρυνσης από θέσεις ευθύνης, για την προστασία των ασθενών, των εργαζομένων, των φοιτητών και του κύρους του Πανεπιστημίου.

Τον λόγο έχει και ο εισαγγελέας

Υπενθυμίζεται πως η «Ζούγκλα» έχει ήδη παραδώσει τα στοιχεία της υπόθεσης στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών και στον Οικονομικό Εισαγγελέα, μέσω του ποινικολόγου Νίκου Διαλυνά, από τις 29 Νοεμβρίου του 2025. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, η εισαγγελική έρευνα ανέμενε την ολοκλήρωση της ΕΔΕ του «Ευαγγελισμού».

Ο εισαγγελέας πλέον αναμένεται να λάβει ολόκληρο τον φάκελο και να προχωρήσει την διαδικασία από την δικιά του πλευρά. Συγκεκριμένα αναμένεται να λάβει το πλήρες πόρισμα, τις ένορκες καταθέσεις, τα παραστατικά, τις αποφάσεις προμηθειών, τις απολογίες και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα.

Η πειθαρχική ευθύνη είναι διαφορετική από την ποινική. Η Δικαιοσύνη θα κρίνει ανεξάρτητα εάν, πέρα από τα πειθαρχικά παραπτώματα που καταλογίζει η ΕΔΕ, προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης ποινικών αδικημάτων.

Σε κάθε περίπτωση η δημοσιογραφική έρευνα δικαιώθηκε αρχικά ως προς το βασικό της ερώτημα: Υπήρχε σοβαρή υπόθεση που όφειλε να διερευνηθεί μέχρι τέλους;

Και φυσικά τώρα έρχεται η σειρά του Προέδρου της Οδοντιατρικής Σχολής για να ζητήσει τον πλήρη φάκελο αλλά και του Πρύτανη του ΕΚΠΑ, για να διαβιβάσει τη νέα ΕΔΕ στο αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Το «αλισβερίσι» με την εταιρεία που προμήθευε τις κλινικές του ΕΣΥ

Yπενθυμίζεται πως στην κατοχή της «Ζούγκλας» είχε φτάσει πρόσφατα και φωτογραφικό υλικό για τα έργα και τις ημέρες του συγκεκριμένου διευθυντή χειρουργού.

Πρόκειται για υλικό το οποίο συνδέει ξεκάθαρα τον διευθυτή χειρουργό με την εταιρεία που προμηθεύει τις Πανεπιστημιακές Κλινικές του «Ευαγγελισμού» και του «Αγλαΐα Κυριακού».

Οι φωτογραφίες και το συνοδευτικό κείμενο της εταιρείας δεν αφήνουν καμία αμφιβολία για τη φύση της σχέσης μεταξύ του Χ.Π. και της εταιρείας.

Το φιλί, η απονομή πλακέτας ως στρατηγικού συνεργάτη, η παρουσία του σε ομιλίες και εκδηλώσεις της εταιρείας και κυρίως η επίσημη ανακοίνωση ότι εντάσσεται στην εκπαιδευτική ομάδα ως «key opinion leader» συνθέτουν μια ξεκάθαρη εικόνα ενεργούς, δημόσιας και προωθητικής συνεργασίας.

Όμως το στοιχείο που αλλάζει επίπεδο στη δημοσιογραφική αξιολόγηση της υπόθεσης είναι οι φωτογραφίες μέσα στο χειρουργείο, όπου η παρουσία της εταιρείας, των υλικών της ή των εκπροσώπων της αποτυπώνεται καθαρά. Εκεί δεν μιλάμε πλέον για φιλί, για πλακέτα ή για άλλες αναρτήσεις, μιλάμε για την κοινή πραγματικότητα.

Ο άνθρωπος που εμφανίζεται ως συνεργάτης, μέλος της ομάδας και «key opinion leader» της εταιρείας, χρησιμοποιεί στο δημόσιο νοσοκομείο τα υλικά της ίδιας εταιρείας, την ώρα που αυτή λαμβάνει από τις κλινικές του απευθείας αναθέσεις δεκάδων χιλιάδων ευρώ.

Αυτές οι εικόνες είναι η κατάθεση ψυχής της υπόθεσης. Δεν υπάρχει πιο ισχυρό τεκμήριο σύγκρουσης συμφερόντων από έναν καθηγητή του ΕΣΥ που χειρουργεί με φόντο τα υλικά της εταιρείας που τον τιμά, τον προβάλλει και τον παρουσιάζει ως εκπαιδευτή της.

Εκεί η υπόθεση παύει να είναι ηθική ή δεοντολογική. Γίνεται θεσμική, πειθαρχική και ενδεχομένως ποινική.

Και εδώ βρίσκεται το ουσιώδες. Δεν είναι μόνο ο συνεργάτης της εταιρείας που χειρουργεί, είναι ότι η εταιρεία τον φωτογραφίζει, τον προβάλλει και τον χρησιμοποιεί ως υλικό marketing. Σαν οι δημόσιες κλινικές του ΕΣΥ να αποτελούν προέκταση του εταιρικού της καταλόγου.

Αυτή η εικόνα από μόνη της αρκεί για να προκαλέσει δημοσιογραφική έκρηξη. Γιατί δεν υπονοεί συναλλαγή αλλά… την δείχνει.

Όταν ο διευθυντής μιας εταιρείας, που λαμβάνει απευθείας αναθέσεις δεκάδων χιλιάδων ευρώ από τις κλινικές του Χ.Π. εμφανίζεται δημοσίως να του απονέμει πλακέτα για τη συνεργασία και όταν η ίδια η εταιρεία δημοσιεύει θερμά λόγια, παρουσιάζοντας τον ως μέλος της εκπαιδευτικής της ομάδας και ως «key opinion leader», τότε δεν μιλάμε απλώς για μια προβληματική σχέση αλλά για την πιο βαριά μορφή σύγκρουσης συμφερόντων που μπορεί να αποδοθεί σε δημόσιο πρόσωπο.

Η πλακέτα δεν είναι διακοσμητικό αντικείμενο. Είναι σύμβολο συναλλαγής. Είναι η υλική επιβεβαίωση ότι ο άνθρωπος που εισηγείται, εγκρίνει ή επηρεάζει τις προμήθειες υλικών των νοσοκομείων, είναι ο ίδιος άνθρωπος που προβάλλεται, τιμάται και παρουσιάζεται ως μέλος της ομάδας της εταιρείας που πουλάει αυτά τα υλικά. Όταν μάλιστα αυτό συνοδεύεται από επίσημο κείμενο που μιλά για ένταξη στην academy, εκπροσώπηση της χώρας και key opinion, τότε δεν υπάρχουν λόγια.

Πρόκειται για τον ορισμό της θεσμικής εκτροπής: Ένας καθηγητής, δημόσιος λειτουργός και διευθυντής δύο κλινικών του ΕΣΥ, να βρίσκεται ταυτόχρονα στη θέση του συνεργάτη, εκπαιδευτή και προβεβλημένου προσώπου της εταιρείας που λαμβάνει τις απευθείας αναθέσεις.

Είναι η βαρύτερη κατηγορία που μπορεί να υπονοηθεί για δημόσιο πρόσωπο. Δυστυχώς, εδώ δεν υπονοείται,… τεκμηριώνεται με φωτογραφίες, με κείμενα, με επίσημες αναρτήσεις και με τις ίδιες τις πλακέτες που ανταλλάσσονται μπροστά στις κάμερες.

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