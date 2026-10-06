Σημαντικές επαφές για την περαιτέρω σύσφιξη των αμυντικών σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα.

Πιο συγκεκριμένα ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, υποδέχθηκε στο Πεντάγωνο τον Διοικητή της Εθνοφρουράς της Πολιτείας της Φλόριντα, Υποστράτηγο John Haas, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί ο Αμερικανός αξιωματούχος στη χώρα μας.

Διεύρυνση των αμυντικών δεσμών και κοινές δράσεις

Η συνάντηση διεξήχθη σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης και τη στρατηγική σύμπλευση των δύο πλευρών. Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, οι δύο στρατιωτικοί ηγέτες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, εστιάζοντας στις σύγχρονες προκλήσεις ασφαλείας, αλλά και στις ευκαιρίες για την εμβάθυνση της διμερούς επιχειρησιακής συνεργασίας.