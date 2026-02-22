Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών πραγματοποίησε αυτή την εβδομάδα χειμερινή εκπαίδευση και διαβίωση στο Περτούλι Τρικάλων, καθώς και στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Εκπαιδεύσεως Ανορθόδοξου Πολέμου και του Κέντρου Εκπαιδεύσεως Ορεινού Αγώνα Χιονοδρόμων.

Όπως αναφέρει το ΓΕΣ, η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε σε συνθήκες χειμερινού περιβάλλοντος και περιέλαβε, μεταξύ άλλων, ασκήσεις μικρών κλιμακίων, βολές μάχης ταχείας αντίδρασης, αντικείμενα εκμάθησης τεχνικών επιβίωσης, χρήση κεκλιμένης αερογέφυρας, εκπαίδευση σκι, καθώς και παροχή Α’ Βοηθειών στο πεδίο μάχης.

Στόχος της δραστηριότητας ήταν η εξοικείωση των σπουδαστών με απαιτητικές επιχειρησιακές συνθήκες ορεινού και χιονισμένου εδάφους, καθώς και η ενίσχυση της αντοχής, της συνοχής και της επιχειρησιακής τους ετοιμότητας.