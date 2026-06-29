Κοντά στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν στην ευαίσθητη περιοχή του ανατολικού Αιγαίου, βρέθηκε ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης.

Συγκεκριμένα, πραγματοποίησε προγραμματισμένη περιοδεία στην περιοχή ευθύνης της 96 Ανώτερης Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής, η οποία εδρεύει στη Χίο.

Στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας, τον Αρχηγό συνόδευε ο Διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου, Αντιστράτηγος Δημήτριος Βακεντής.

Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας της επίσκεψης, το Σάββατο 27 Ιουνίου, περιελάμβανε διαδοχικές μεταβάσεις σε καίρια σημεία της ακριτικής γραμμής. Η αρχή έγινε από το Επιτηρητικό Φυλάκιο της Αγίας Ελένης στο νησί της Χίου, ενώ στη συνέχεια η ηγεσία του Στρατού Ξηράς μετέβη στα φυλάκια των Οινουσσών και των Ψαρών. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στις μονάδες αυτές, ο Αντιστράτηγος Κωστίδης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει απευθείας με τους αξιωματικούς και τους οπλίτες, απευθύνοντας σύντομο χαιρετισμό. Παράλληλα, ο Αρχηγός ΓΕΣ παρείχε τις βασικές κατευθυντήριες οδηγίες για την εκτέλεση της αποστολής τους και εξέφρασε τα θερμά του συγχαρητήρια προς όλο το προσωπικό, εξαίροντας το σημαντικό έργο που επιτελούν καθημερινά για την προάσπιση της εθνικής ασφάλειας.

Ο Αρχηγός στο πλαίσιο της επίσκεψης, παρευρέθηκε στις επετειακές εκδηλώσεις για την 202η Επέτειο του Ολοκαυτώματος των Ψαρών, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας Στρατηγού Δημήτριου Χούπη. Οι εκδηλώσεις, μεταξύ άλλων περιέλαβαν, επιμνημόσυνη δέηση και δοξολογία στο Ύψωμα Μαύρη Ράχη, Τρισάγιο στο Μνημείο Πεσόντων καθώς και παρουσίαση του χρονικού του Ολοκαυτώματος.

Τέλος την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026, ο Αρχηγός μετέβη στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, όπου τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση και ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στην πλατεία Ηρώων Ολοκαυτώματος.

Στις εκδηλώσεις παρέστησαν ο Υφυπουργός Ναυτιλίας κ. Στέφανος Γκίκας, οι Βουλευτές Χίου κ. Παναγιώτης Μηταράκης και κ. Σταύρος Μιχαηλίδης, ο Δήμαρχος της Ηρωικής Νήσου Ψαρών κ. Κωνσταντίνος Βρατσάνος, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εν ενεργεία αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και λοιποί προσκεκλημένοι.