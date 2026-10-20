Τα εγκαίνια του Κέντρου Διακλαδικής Εκπαίδευσης Μη Επανδρωμένων και Αυτόνομων Θαλάσσιων Συστημάτων από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, σηματοδοτούν μια θεμελιώδη αλλαγή στην επιχειρησιακή φιλοσοφία των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Η παρουσίαση του «Πυρπολητή», του πρώτου ελληνικής σχεδίασης και κατασκευής μη επανδρωμένου σκάφους επιφανείας, απέδειξε ότι το Πολεμικό Ναυτικό εισέρχεται δυναμικά στην υβριδική εποχή. Η δομή αυτή δεν λειτουργεί μεμονωμένα, καθώς εντάσσεται σε έναν ευρύτερο στρατηγικό οδικό χάρτη που περιλαμβάνει το Κέντρο Καινοτομίας και τη Διοίκηση Μη Επανδρωμένων Οχημάτων.

Καταλυτικός παράγοντας για την επίτευξη αυτού του τεχνολογικού άλματος υπήρξε η μεταφορά τεχνογνωσίας από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης. Μέσω του εντατικού εκπαιδευτικού προγράμματος MIT Triton Summer School, που φιλοξενήθηκε στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων εκπαιδεύτηκαν στη θαλάσσια ρομποτική, την αυτονομία, τους αισθητήρες, τις επικοινωνίες και την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η «Ομάδα των 6» και η γέννηση του «Πυρπολητή»

Πίσω από την ανάπτυξη του «Πυρπολητή» βρίσκεται μια πολυεπιστημονική ομάδα έξι στελεχών του Πολεμικού Ναυτικού, η οποία εργάστηκε υπό άκρα μυστικότητα με την καθοδήγηση του ΓΕΝ. Η σύνθεση της ομάδας περιλαμβάνει έναν ανώτατο αξιωματικό, ναυπηγούς, ειδικούς μηχανολογικού, ηλεκτρονικού και επικοινωνιακού σχεδιασμού, καθώς και στελέχη με εξειδίκευση στα εκρηκτικά υλικά.

Παράλληλα, ιδιαίτερη μέριμνα λήφθηκε για τη θωράκιση του σκάφους στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και της προστασίας των πληροφοριακών υποδομών.

Το σκάφος βρίσκεται στο τελικό στάδιο των δοκιμών του και διαθέτει ενσωματωμένες δυνατότητες αυτόνομης λειτουργίας. Οι επιχειρησιακές του δυνατότητες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αποστολών, από τη συλλογή πληροφοριών, την επιτήρηση και την αναγνώριση, έως και την εκτέλεση επιθετικών ενεργειών εναντίον πλεόντων στόχων. Η πολιτική ηγεσία προανήγγειλε ήδη τη μετάβαση στη μαζική παραγωγή του «Πυρπολητή», καθώς και τη σχεδίαση μεγαλύτερων αυτόνομων μονάδων.

Ο «πόλεμος των κωδίκων» και ο υβριδικός στόλος

Όπως υπογράμμισε ο Αρχηγός ΓΕΝ, Αντιναύαρχος Δημήτριος-Ελευθέριος Κατάρας, η Τεχνητή Νοημοσύνη, τα αυτόνομα μέρη και τα δικτυοκεντρικά συστήματα διοίκησης αποτελούν πλέον επιχειρησιακή πραγματικότητα. Το όραμα αφορά τη δημιουργία ενός ευέλικτου και τεχνολογικά προηγμένου Ναυτικού, όπου τα επανδρωμένα πλοία θα επιχειρούν σε πλήρη διασύνδεση με αυτόνομα συστήματα.

Κεντρική επιλογή της ελληνικής πλευράς είναι η ενεργός συμμετοχή στον λεγόμενο «πόλεμο των κωδίκων». Σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, η στρατηγική της χώρας δεν εξαντλείται στην προμήθεια έτοιμων συστημάτων, αλλά εστιάζει στην απόκτηση τεχνογνωσίας, την εγχώρια ανάπτυξη λογισμικού και τη δυνατότητα παραγωγής στην Ελλάδα.

Ο στόλος των αυτόνομων μέσων και οι μελλοντικές προοπτικές

Παράλληλα με τον «Πυρπολητή», το Πολεμικό Ναυτικό αξιοποιεί και εξελίσσει μια ποικιλία μη επανδρωμένων μέσων. Στα σκάφη επιφανείας περιλαμβάνονται το αμερικανικής προέλευσης Corsair με προηγμένη Τεχνητή Νοημοσύνη, το Blue Boat (στο οποίο τροποποιήθηκε το λογισμικό σε συνεργασία με το MIT), το πορτογαλικής προέλευσης Flexus, το ελληνικής κατασκευής Niriis, καθώς και τα σκάφη ΜΕΣΕ, Κανάρης 1 και Κανάρης 2 που αναπτύχθηκαν στο ΚΕΤΑΚ.

Στον τομέα των υποβρύχιων συστημάτων δεσπόζουν τα ιταλικής κατασκευής Pluto Plus και Plutino Miki, ενώ σε τροχιά συμβασιοποίησης βρίσκεται το Pluto Gigas.

Η απόκτηση αυτών των υποβρύχιων μέσων συνδέεται άμεσα με τις συζητήσεις που διεξάγει η Αθήνα με την Ιταλία για την εξαγορά δύο μεταχειρισμένων ναρκοθηρευτικών, τα οποία φέρουν τον συγκεκριμένο εξοπλισμό, ενισχύοντας περαιτέρω τις δυνατότητες του ναυτικού πολέμου.