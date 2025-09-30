Στη διάσωση 69 αλλοδαπών μεταναστών που επέβαιναν σε δύο λέμβους προχώρησε πλοίο της δύναμης Frontex υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Γαύδου. Στη μια λέμβο επέβαιναν 30 άνδρες, 4 γυναίκες και 2 παιδιά, ενώ στη δεύτερη επέβαιναν 33 άτομα, όλοι άνδρες.

Οι λέμβοι εντοπίστηκαν από πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Μάλτας και δεξαμενόπλοιο με σημαία Παναμά, στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Γαύδου. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με το πλοίο της Frontex, στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Έχει ήδη ενημερωθεί ο Δήμος Ρεθύμνης και οι μετανάστες θα φιλοξενηθούν στο κτήριο του παλιού Λιμεναρχείου.