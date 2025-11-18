Για ακόμα μία φορά στις αίθουσες των δικαστηρίων, ο Στάθης Παναγιωτόπουλος για revenge porn.

Η δίκη ξεκίνησε στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης για τον 61χρονο παρουσιαστή που διακινούσε στο διαδίκτυο προσωπικές στιγμές με την πρώην σύντροφο του.

Μήνυση του είχε υποβληθεί τον Δεκέμβριο του 2021, ενώ ο παρουσιαστής ήδη έχει καταδικαστεί και για άλλη υπόθεση σε φυλάκιση τριών χρόνων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εκκρεμεί μία ακόμα δίκη σε βάρος του για διακίνηση βίντεο με άλλη σύντροφό του.

Σήμερα ξεκίνησε η δίκη του κεκλεισμένων των θυρών έπειτα από αίτημα της 42χρονης πρώην συντρόφου του, ο ίδιος όμως δεν παρουσιάστηκε. Συνεπώς δικάζεται διά πληρεξουσίου συνηγόρου.

Τέλος, στην σημερινή δίκη κατηγορείται για δημοσιοποίηση ευαίσθητου υλικού που αφορά σεξουαλική ζωή προσώπου με σκοπό βλάβη, σε βαθμό κακουργήματος.

Πηγή: ΕΡΤ