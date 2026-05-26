Μια σύγχρονη επιχειρηματική Οδύσσεια, που αναδεικνύει με τον πιο σκληρό τρόπο τις παθογένειες και την αναλγησία του κρατικού μηχανισμού, εκτυλίσσεται εδώ και καιρό στην καρδιά της Αθήνας. Θύμα, μια γυναίκα επιχειρηματίας, ιδιοκτήτρια τουριστικού γραφείου, η οποία από τις 7 Ιουλίου του περασμένου έτους (2025) βλέπει την επιχείρησή της να «νεκρώνει» εξαιτίας μιας βλάβης στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, την οποία ο ΔΕΔΔΗΕ αρνείται πεισματικά να αποκαταστήσει εδώ και μήνες.

Η απίστευτη ιστορία, που φέρνει σήμερα στο φως της δημοσιότητας το Ζοugla.gr, αποδεικνύει ότι η γραφειοκρατία και η αδιαφορία των υπευθύνων μπορούν να «γονατίσουν» ακόμα και την πιο υγιή επιχείρηση, ακριβώς στην αιχμή της τουριστικής περιόδου.

Στο σκοτάδι από τον Ιούλιο

Όπως εξηγεί η Αναστασία Καργαδούρη, όλα ξεκίνησαν στις 7 Ιουλίου του 2025, όταν το τουριστικό γραφείο που διαθέτει στο κέντρο της Αθήνας, έμεινε ξαφνικά χωρίς ρεύμα κατά τη διάρκεια ανακαίνισης. Η ιδιοκτήτρια δήλωσε αμέσως τη βλάβη, επισημαίνοντας το αυτονόητο: ότι ένα τουριστικό πρακτορείο στο κέντρο της πρωτεύουσας δεν μπορεί να λειτουργήσει ούτε δευτερόλεπτο χωρίς ηλεκτροδότηση, καθώς χάνονται κρατήσεις, συμβόλαια και επικοινωνία με πελάτες από όλο τον κόσμο.

Αντί όμως για την άμεση ανταπόκριση των τεχνικών συνεργείων, η επιχειρηματίας βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα απροσπέλαστο τείχος αδιαφορίας. Παρά τις καθημερινές οχλήσεις, τις εκκλήσεις και τις έγγραφες διαμαρτυρίες, ο ΔΕΔΔΗΕ απλώς… κωλυσιεργούσε.

Έσκαψε μόνη της το πεζοδρόμιο

Η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο όταν, σε κατάσταση απόγνωσης και κατόπιν προφορικών υποδείξεων που της έγιναν, η ίδια η ιδιοκτήτρια αναγκάστηκε να αναλάβει τον ρόλο του… τεχνικού κλιμακίου. Με δικά της έξοδα, μίσθωσε ιδιωτικό συνεργείο και έσκαψε το πεζοδρόμιο έξω από το κατάστημά της για να εντοπιστεί και να επισκευαστεί ένα φθαρμένο καλώδιο, όπως της είχαν αναφέρει.

Το πιο εξοργιστικό; Ακόμα και μετά από αυτή την πρωτοφανή κίνηση αυτοβοήθειας —και ενώ το κόστος της αποκατάστασης βαραίνει αποκλειστικά τον αρμόδιο οργανισμό— το πρόβλημα παραμένει. Ο ΔΕΔΔΗΕ συνεχίζει να αδιαφορεί, η βλάβη δεν έχει αποκατασταθεί και το ρεύμα δεν έχει επιστρέψει ποτέ στην επιχείρηση.

Ακούστε όλα όσα είπε στη «Ζούγκλα»: