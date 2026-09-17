Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς στο στόχαστρο των ελεγκτικών αρχών μπαίνει πλέον η περιουσιακή κατάσταση των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Την ίδια ώρα, το ζευγάρι οδηγήθηκε υπό δρακόντεια μέτρα στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου κρατείται απομονωμένο από τους υπόλοιπους τροφίμους.

Ειδικότερα, η ανεξάρτητη Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ξεκινά ενδελεχή έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι δύο κατηγορούμενοι εμπλέκονται στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Με ρητή εντολή του επικεφαλής της Αρχής, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, τα οικονομικά στοιχεία του ζευγαριού θα περάσουν από το «κόσκινο» των ελεγκτών, αξιοποιώντας υπάρχουσες πληροφορίες, αλλά και στοιχεία που έχουν δει το «φως» της δημοσιότητας.

Στόχος της έρευνας είναι να διακριβωθεί εάν οι γιατροί αποκόμιζαν παράνομα υπέρογκα χρηματικά ποσά. Εφόσον προκύψουν επαρκείς ενδείξεις, ο κ. Βουρλιώτης θα διατάξει άμεσα τη δέσμευση των περιουσιακών τους στοιχείων, διαβιβάζοντας παράλληλα το σχετικό πόρισμα στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για τις περαιτέρω νομικές ενέργειες.

Σε ειδικό χώρο οι γιατροί στον Κορυδαλλό

Σε επίπεδο ποινικής μεταχείρισης, η Ιωάννα Γάκα και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος πέρασαν το κατώφλι των φυλακών Κορυδαλλού λίγο πριν από τις 7:00 το πρωί της Πέμπτης, 17 Σεπτεμβρίου, μετά την κοινή απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για την προσωρινή τους κράτηση.

Για λόγους ασφαλείας, η διεύθυνση των φυλακών έκρινε σκόπιμο να μην ενταχθούν στον γενικό πληθυσμό. Η γιατρός τοποθετήθηκε μόνη της σε ειδικό κελί της γυναικείας πτέρυγας, ενώ σε αντίστοιχα απομονωμένο χώρο των ανδρικών φυλακών κρατείται και ο σύζυγός της, με αυστηρά περιορισμένη πρόσβαση και επαφή με άλλους κρατούμενους.

Από την πλευρά της, η υπεράσπιση των δύο γιατρών περνά στην αντεπίθεση. Οι συνήγοροί τους προανήγγειλαν πως θα καταθέσουν προσφυγή κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης, υποστηρίζοντας ότι κατά τη διαδικασία υπήρξε σοβαρή παραβίαση των δικονομικών τους δικαιωμάτων.