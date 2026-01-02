Σε συνεργείο στην Πάτρα βρίσκεται εδώ και… 6 μήνες το ασθενοφόρο που δώρισε στο Νοσοκομειο Μεσολογγίου η αγρότισσα Αθηνά Παπαχρήστου, και ακόμα δεν έχει επισκευαστεί.

Στις αρχές του καλοκαιριού το όχημα παρουσίασε μια ένδειξη βλάβης στο καντράν, και αφού ακόμα ήταν ακόμη εντός της εγγύησης μεταφέρθηκε στην αντιπροσωπεία στην Πάτρα για να ελεγχθεί.

Αν και αρχικά, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες, το συνεργείο εντόπισε την βλάβη και θεωρητικά θα την επισκεύαζε σύντομα, τελικά οι μήνες πέρασαν και ακόμα το ασθενοφόρο της αείμνηστης δωρήτριας παραμένει εκεί.

Ωστόσο στις 3 Αυγούστου που η δωρήτρια έφυγε από τη ζωή το ασθενοφόρο επέστρεψε στο Μεσολόγγι, μόνο για να αποτίσει φόρο τιμής στην εκλιπούσα δωρήτρια και ξαναπήγε στο συνεργείο.

Τον περασμένο Νοέμβριο ωστόσο έληξε και η διετία της εγγύησης και πλέον δεν υπάρχει σαφής εικόνα για το τι πρόκειται να γίνει με την επισκευή του οχήματος.

Η καθυστέρηση της επισκευής είναι μεγάλη και κανείς δεν μπορεί να καταλάβει γιατί συμβαίνει αυτό. Κάποια στιγμή ειπώθηκε ότι χρειάζονται κάποια ανταλλακτικά από την Γαλλία, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει εξέλιξη.

Και το ερώτημα είναι: Αν είχε αγοράσει ένας ιδιώτης ένα ίδιο όχημα δηλαδή της ίδιας μάρκας και μοντέλου και είχε πάθει μια βλάβη, η αντιπροσωπεία πόσο καιρό θα καθυστερούσε την επισκευή για να μπορέσει ο ιδιοκτήτης του να το χρησιμοποιήσει;

Από κει και πέρα όμως ευθύνη έχει και το ΕΚΑΒ Πάτρας, όπου ανήκει και το συγκεκριμένο ασθενοφόρο και θα πρέπει να επιληφθεί του θέματος, καθώς δεν μπορεί να μένει η περιοχή του Μεσολογγίου με ένα μόνο ασθενοφόρο το οποίο έχει ξεπεράσει τα όριά του σε χιλιόμετρα και πλέον δεν αντέχει άλλο.

Πηγή: aixmi-news.gr