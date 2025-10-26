Επέστρεψε στο Σύνταγμα το βράδυ της Κυριακής (26/10), ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του Ντένις, ο οποίος έχασε τη ζωή του στα Τέμπη, υπό τον φόβο να σβηστούν τα ονόματα των 57 θυμάτων της τραγωδίας.

Ο ίδιος δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι «εμείς δεν είμαστε η απειλή» και τόνισε ότι θα κρατήσουν τη μνήμη των θυμάτων ζωντανή.

Μαζί του είναι η δικηγόρος του Ζωή Κωνσταντοπούλου ενώ στο σημείο βρίσκονται και μέλη από την Ομάδα «Μέχρι Τέλους».

Από την πλευρά της, η κ. Κωνσταντοπούλου, η οποία βρέθηκε στο πλευρό του κ. Ρούτσι, επεσήμανε ότι οι νέοι της πρωτοβουλίας πήραν στα χέρια τους την ευθύνη για την προστασία του Μνημείου, καθαρίζοντας τον χώρο και φυλάσσοντάς τον με αίσθημα σεβασμού και ευθύνης. Υπογράμμισε ότι η δική της παρουσία έχει εγγυητικό χαρακτήρα, καθώς τις προηγούμενες ημέρες σημειώθηκαν εντάσεις.

«Τα παιδιά της πρωτοβουλίας ‘Μέχρι τέλους’ πήραν τα πράγματα στα χέρια τους, τα παιδιά που τιμούν τον τόπο του Μνημείου, απόψε καθαρίζουν τον χώρο. Η δική μου παρουσία εδώ είναι εγγυητική γιατί από χθες το βράδυ έχουν αρχίσει εχθροπραξίες. Είμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε αυτό που κάνουν» ανέφερε και πρόσθεσε: «Λέμε ναι στην αξιοπρέπεια, στη ζωή, στη μνήμη, στη Δικαιοσύνη. Μην αγγίζετε τα ονόματα, μην αγγίζετε αυτά τα παιδιά που είναι εδώ φύλακες άγγελοι του μνημείου. Τα παιδιά υπενθυμίζουν ότι ο αγώνας δεν μπαίνει στα μουσεία, είμαστε εδώ και παλεύουμε».

O Πάνος Ρούτσι, μιλώντας νωρίτερα στο MEGA, τοποθετήθηκε σχετικά με την τροπολογία που ψηφίστηκε για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, τονίζοντας ότι το μνημείο αποτελεί «σύμβολο μνήμης και τιμής για όσους χάθηκαν άδικα».

«Τα παιδιά των Τεμπών ανήκουν σε αυτή τη μνήμη και δεν την προσβάλλουν, την τιμούν», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «αντί να σβήσουν τα ονόματά τους, να φροντίσουν να μην υπάρξουν ξανά ονόματα».

Ο κ. Ρούτσι εξέφρασε την ανησυχία του ότι «θα επιχειρηθεί να σβηστούν τα ονόματα» και για αυτό έχει αποφασίσει να βρίσκεται καθημερινά στην πλατεία Συντάγματος, στο σημείο όπου έχει γραφτεί με κόκκινη μπογιά το όνομα του γιου του, ενώ απηύθυνε κάλεσμα στους πολίτες που τον στήριξαν κατά τη διάρκεια της 23ήμερης απεργίας πείνας του να σταθούν εκ νέου στο πλευρό του.

«Το χρωστάμε στα παιδιά που χάσαμε, το χρωστάμε στους εαυτούς μας, γιατί αυτό που κάνουν είναι μια εκδικητική πράξη και δε θα περάσει», υπογράμμισε ο κ. Ρούτσι.

Η δήλωση του αναλυτικά:

«Θέλω να πω κάτι για την τροπολογία που ψηφίστηκε σχετικά με το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Αρχικά, θέλω να τονίσω πως το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη είναι σύμβολο μνήμης και τιμής για όσους χάθηκαν άδικα. Τα παιδιά των Τεμπών ανήκουν σε αυτήν τη μνήμη και δεν προσβάλουν, την τιμούν.

Αντί να σβήσουν τα ονόματά τους, να φροντίσουν να μην ξαναυπάρξουν ονόματα. Δεν σβήνεις τόσο απλά τη μνήμη. Φοβάμαι ότι θα σβήσουν τα ονόματα, γιατί είδαμε τις τελευταίες τρεις ημέρες ότι προσπαθούν να διώξουν τα παιδιά από την ομάδα «Μέχρι Τέλους».

Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί και εγώ από σήμερα θα είμαι στο Σύνταγμα. Καλώ τον κόσμο που με υποστήριξε στις 23 ημέρες της απεργία πείνας μου, να είμαστε όλοι μαζί, γιατί το χρωστάμε στα παιδιά που χάσαμε, το χρωστάμε στους εαυτούς μας, γιατί αυτό που κάνουν είναι μία εκδικητική πράξη και δεν θα περάσει.

Εγώ θα βρίσκομαι κάθε βράδυ στο Σύνταγμα, ακριβώς στο σημείο που γράφτηκε με κόκκινη μπογιά το όνομα του γιου μου».

Φωτογραφίες: EUROKINISSI

Επιμέλεια: A.A.