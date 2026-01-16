Στην Αθήνα θα γίνει η κηδεία και η ταφή της πριγκίπισσας Ειρήνης που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών στην Ισπανία.

Η πριγκίπισσα πέθανε στη Μαδρίτη λόγω επιπλοκών στην υγεία της, η οποία είχε επιδεινωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

«Οι Αυτού Μεγαλειότητες ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα και η Αυτού Μεγαλειότητα η Βασίλισσα Σοφία με λύπη ανακοινώνουν τον θάνατο της Αυτού Βασιλικής Υψηλότητας Πριγκίπισσας Ειρήνης της Ελλάδας στις 11:40 π.μ. σήμερα στο Παλάτι Θαρζουέλα στη Μαδρίτη», ανέφερε το δελτίο τύπου.

Μάλιστα η βασίλισσα Σοφία είχε πρόσφατα ακυρώσει τις υποχρεώσεις της λόγω της επιδεινούμενης υγείας της αδελφής της.

Η υγεία της πριγκίπισσας Ειρήνης επιδεινώθηκε ραγδαία πριν από λίγους μήνες. Μέχρι τις αρχές του 2025, η πριγκίπισσα, η οποία ήδη χρησιμοποιούσε αναπηρικό αμαξίδιο, συνόδευε την αδερφή της, βασίλισσα Σοφία, σε κάθε είδους εκδηλώσεις και υποχρεώσεις. Η τελευταία της δημόσια εμφάνιση ήταν τον Φεβρουάριο του 2025, όταν ταξίδεψε στην Αθήνα για τον γάμο του ανιψιού της, πρίγκιπα Νικολάου, με τη Χρυσή Βαρδινογιάννη.

Σύμφωνα με το ισπανικό περιοδικό Hola!, η ταφή της πριγκίπισσας Ειρήνης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου στο Τατόι, δίπλα στον αδελφό της Κωνσταντίνο και τους γονείς της, Παύλο και Φρειδερίκη.